Беременная Бритни Спирс разозлила фанатов: ты хочешь, чтобы будущий ребенок это увидел?

"Голые" фото Бритни Спирс возмущают ее фанатов / Фото: Getty Images

Сейчас в жизни Бритни Спирс происходят потрясающие перемены. Она освободилась от 13-летней опеки своего отца, получила предложение руки и сердца от любимого Сэма Асгари и уже готовится в третий раз стать мамой . Жизнь певицы наладилась. Однако фанаты все равно переживают за своего кумира и считают, что с ней не все хорошо.

Уже все привыкли к тому, что Бритни бывает слишком откровенная в соцсетях. За день она публикует множество постов, которые порой смущают ее фолловеров. Кроме того, певица регулярно показывает свои "голые" фото, которые поражают подписчиков.

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На днях она решила в очередной раз похвастаться своей фигурой в Instagram , но подписчики этого уже не выдержали.

Поклонники намекают Бритни посетить врача / Фото: instagram.com/britneyspearsvk

Снимок, на котором Бритни позирует совершенно голой: грудь она прикрыла руками, а зону бикини – смайликом, возмутил многих.

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Бритни, ты все еще можешь удалить это.

Люблю тебя, Бритни, но пора уже выставлять чуть меньше "голые" фото в соцсетях.

Так грустно, Бритни нуждается в помощи. Разочаровывает, что некоторые из поклонников, предоставляя положительные отзывы, поощряли ее к этим публикациям.

Интересно, как ваш мужчина относится к тому, что вы делаете? Действительно ли вы любите его, если ищете внимания в другом месте?

Сейчас это просто безумное поведение.

Эти глаза выглядят так, словно они кричат, чтобы кто-нибудь ей помог. Просто жизнь у них нет.

Вы действительно хотите, чтобы ваш следующий ребенок увидел это как свои первые фотографии в виде плода?!

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Напомним, недавно Бритни Спирс призналась, что отец разрушил ее сексуальную жизнь.

В то же время сестра Спирс намекнула на паранойю и психическую неуравновешенность певицы.