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Отец Бритни Спирс разрушил ее сексуальную жизнь: он заставил меня чувствовать себя уродиной

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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4 мая, 11:10
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Икона 2000-х предъявила новые обвинения в адрес отца
Бритни Спирс призналась, что отец сделал ее неуверенной в себе
Бритни Спирс призналась, что отец сделал ее неуверенной в себе / Фото: Pinterest

В течение 13 лет Бритни Спирс находилась под опекой отца из-за нестабильного психологического состояния и нервных срывов. Певица признавалась, что этот период был для нее адским. Звезда не могла свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими финансами, а также заводить детей. Более того, Джейми Спирс заставлял дочь принимать психотропные препараты.

Недавно Бритни выдала еще одну шокирующую информацию в Instagram . По словам звезды, психологический ущерб, который она получила от своего отца, серьезно пошатнул ее уверенность в себе.

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Спирс признается, что в подростковом возрасте она считала себя красивой и хорошей. Но во время опеки отец заставлял ее чувствовать себя непривлекательной. Долгое время Джейми говорил дочери, что у нее есть лишний вес.

Джейми Спирс разрушил жизнь дочери
Джейми Спирс разрушил жизнь дочери / Фото: Pinterest

Звезда говорит, что слова отца очень ранили ее.

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Тогда мне постоянно говорили, что я толстая и недостаточно хорошая. Мой отец всегда заставлял меня чувствовать себя так, словно я должна стараться, стараться и стараться. Он разрушил то, что заставляло меня чувствовать себя красивой: уверенность, внутренний диалог, сексуальную жизнь. Он заставил меня чувствовать себя уродиной. И из-за этого ощущения, я и была такой, – поделилась артистка с фанатами.

Бритни Спирс говорит, что когда опекунство закончилось, она снова почувствовала себя как в 13 лет – красивой и неповторимой.

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И знаете что, я перестала постоянно стараться и просто вошла в совершенно новый мир. Я почувствовала себя красивой, я была влюблена, – заявила певица.

Напомним, в октябре 2021 года Бритни Спирс получила долгожданную свободу . Звезда стала жить по своим правилам и строить личную жизнь.

Более того, недавно знаменитость призналась, что она с любимым Сэмом Асгари скоро станут родителями.

Впрочем, Бритни не удается насладиться третьей беременностью. Появилась информация, что Джейми Спирс никак не оставит ей в покое – он запугивает беременную дочь и даже преследует.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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