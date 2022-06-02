Беременная MARUV находится в Украине и передвигается на кресле-коляске (фото)

MARUV была замечена на кресле-коляске в Киеве / Фото: instagram.com/maruvofficial, коллаж: УНИАН/Сегодня

В марте этого года MARUV дала интервью одному из российских изданий. Тогда журналисты сообщили, что артистка находится под Киевом со своей семьей.

О войне MARUV высказалась весьма двусмысленно, напрямую не признав, что Россия напала на Украину. При этом певица обратилась к военным РФ в Instagram:

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Российские военнослужащие, задумайтесь! Военные действия и тем более человеческие жертвы не сделают людей лучше или счастливее. Всем матерям нужны живые сыновья, детям – отцы, а женам – их мужья.

Других комментариев о нападении РФ на Украину артистка давать не стала. Точно не известно, где именно сейчас находится MARUV, но, похоже, что певица – в Украине!

Вероятно, Анна Корсун (настоящее имя артистки) еще не стала мамой, а только готовится к родам. Артистка была замечена в клинике на кресле-коляске, которую вез ее супруг – Александр Корсун. Об этом сообщает Telegram-канал "НеМалахов".

Сайт "Сегодня" внимательно изучил снимок, а особенно – брошюры, которые лежат на столике в правом нижнем углу, отчего стало понятно, что фото, вероятно, было сделано в Институте клеточной терапии, который находится в Киеве. Или в одной из клиник Украины, где лежат буклеты этого Института. Но это еще не всё!

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Фото: "НеМалахов"

Если внимательно присмотреться к стене, то там можно увидеть указатель с надписью "укриття", которые сейчас появились во многих общественных местах города.

Фото: "НеМалахов", скриншот "Сегодня"

Ну, и еще один аргумент – рядом с Анной – ее супруг Александр. Как известно, мужчины возрастом от 18 до 60 лет не могут покидать территорию Украины. Александр вряд ли менял гражданство, поэтому он явно находится в стране.

Судя по одежде Корсуна, это фото было сделано недавно, ведь в Киев уже пришло тепло.

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Ранее мы писали, что Катя Осадчая пристыдила MARUV и послала ее вслед за русским военным кораблем.