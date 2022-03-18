Российский глянец, которому MARUV дала интервью, рассекретил, где сейчас находится певица

На днях в России вышло интервью MARUV, в котором она рассказала о беременности

Певицу MARUV раскритиковали за интервью российскому глянцу / Фото: HELLO.RU

Катя Осадчая после интервью MARUV российскому изданию Hello предложила певице отказаться от украинского гражданства и послала вслед за русским военным кораблем. Сама MARUV не спешит комментировать свою беседу с российскими журналистами, а вот издание уже поспешило оправдать певицу.

На странице издания в Instagram написано , что интервью певица давала еще в конце января, а сейчас MARUV находится в Украине.

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Сейчас певица находится с семьей под Киевом и комментариев не дает.

Скриншот: InstagramНазвание

Стоит отметить, последний пост в Instagram Maruv публиковала 26 февраля. Певица призвала сохранять здравый рассудок и поступать по совести.

Российские военнослужащие задумайтесь! Военные действия и тем более человеческие жертвы не сделают людей лучше или счастливее. Всем матерям нужны живые сыновья, детям – отцы, а женам – их мужья, – написала певица

Напомним, также о войне в Украине предпочитают молчать Ани Лорак и Регина Тодоренко.

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