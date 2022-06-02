Вагітна MARUV знаходиться в Україні та пересувається на кріслі-візку (фото)

MARUV була помічена на кріслі-колясці у Києві / Фото: instagram.com/maruvofficial, колаж УНІАН/Сьогодні

У березні цього року MARUV дала інтерв'ю одному із російських видань. Тоді журналісти повідомили, що артистка перебуває під Києвом зі своєю родиною.

Про війну MARUV висловилася дуже двозначно, прямо не визнавши, що Росія напала на Україну. При цьому співачка звернулася до військових РФ в Instagram:

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Російські військовослужбовці, замисліться! Військові дії і тим більше людські жертви не зроблять людей кращими чи щасливішими. Всім матерям потрібні живі сини, дітям – батьки, а дружинам – їхні чоловіки.

Інших коментарів щодо нападу РФ на Україну артистка давати не стала. Достеменно не відомо, де саме зараз знаходиться MARUV, але, схоже, що співачка – в Україні!

Ймовірно, Анна Корсун (справжнє ім'я артистки) ще не стала мамою, а лише готується до пологів. Артистка була помічена у клініці на кріслі-візочці, яке віз її чоловік – Олександр Корсун. Про це повідомляє Telegram-канал "НеМалахов".

Сайт "Сьогодні" уважно вивчив знімок, а особливо – брошури, які лежать на столику в правому нижньому кутку, через що стало зрозуміло, що фото, ймовірно, було зроблено в Інституті клітинної терапії, що знаходиться у Києві. Або в одній із клінік України, де лежать буклети цього Інституту. Але це ще не все!

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Фото: "НеМалахов"

Якщо уважно придивитися до стіни, то там можна побачити покажчик з написом "укриття", які зараз з'явилися у багатьох громадських місцях міста.

Фото: "НеМалахов", скріншот "Сегодня"

Ну, і ще один аргумент – поруч із Анною – її чоловік Олександр. Як відомо, чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть залишати територію України. Олександр навряд чи змінював громадянство, тому він явно перебуває у країні.

Судячи з одягу Корсуна, це фото було зроблено нещодавно, адже до Києва вже прийшло тепло.

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Раніше ми писали, що Катя Осадча стидила MARUV і послала її слідом за російським військовим кораблем.