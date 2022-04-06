Беременная Таня Пренткович напомнила украинцам о моратории на срач: Наша сила в единстве

Таня Пренткович дала советы украинцам во время войны / Фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Вслед за Викторией Мартынюк дать совет украинцам решила Таня Пренткович. Блогерша сейчас находится в Польше, где ждет появления второго сына.

В Instagram Пренткович призвала украинцев объединяться и пытаться жить, помогать друг другу. Как бы это ни было тяжело, но именно так мы сможем победить в войне с РФ.

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Нужно стараться жить, не корить себя за улыбку и счастливые моменты! Восстанавливать экономику и праздновать ценные семейные праздники, потому что никогда не знаешь, что будет завтра. Не откладывайть жизнь на завтра! Жить!, – написала блогерша.

Также Пренткович напомнила о моратории на срач. По ее словам, только в единстве наша сила, а выяснять отношения будем после победы, которая произойдет уже очень скоро.

Кроме того, Таня посоветовала чаще говорить люблю родным и плакать, когда этого хочется. Но беречь себя и не умалять свои ощущения и проблемы.

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Помогать нуждающимся. Каждый на своем фронте воин! Кто-то с автоматом защищает страну, а кто-то в тылу зарабатывает деньги на нашу армию. Кто-то шутит и поднимает наш дух, а кто рискуя всем, едет в горячие точки снимать, чтобы мир увидел правду. А у мамы главная миссия сейчас быть мамой и оберегать своих детей, – отметила Пренткович.

Таня с сыном и любимым / Фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Еще Таня призвала перестать ссориться за язык и поддерживать тех, кто старается переходить с русского на родной. Но ни в коем случае не давить, ведь это будет работать в обратном направлении.

Пренткович сейчас находится в Варшаве вместе с сыном Иваном от предыдущего брака. В то же время ее любимый Андрей Гонковский остался в Тернополе.

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Несколько дней назад Таня делилась с фанатами, что она не хотят рожать за границей, однако война внесла свои коррективы. Также Пренткович выразила свое восхищение украинками, рожающими под обстрелами, назвав их – героями.

Напомним, в конце марта украинская певица Маша Собко во второй раз стала мамой во Львове.