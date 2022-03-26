Мама – героиня! Украинская певица Маша Собко подарила мужу сына (фото)

Звезда 2010-х Маша Собко во второй раз стала мамой

Украинская певица Маша Собко родила сына / Фото: Instagram

Ровно месяц назад Маша Собко сообщила радостную новость о пополнении в семье. Однако из-за войны артистка очень переживала и не знала, как и где будет рожать. Собко публично написала, что ненавидит всем сердцем Путина и "русский мир". Также звезда добавила, что Украина выстоит и победит.

Сегодня рано утром муж певицы, оператор Артем Онещак сообщил в Instagram, что жена подарила ему сына Матвея в спокойной обстановке.

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Сегодня в 4:48 утра появился на свет наш сын – Матвей Онещак. Спасибо моей жене – солнышко, ты просто героиня. Богу спасибо за это невероятное чудо и ВСУ – за возможность спокойно в тишине увидеть нашего сыночка на свет, – написал Артем.

Вероятно, певица рожала во Львове. Ведь на фото, опубликованном Артемом, обозначена геолокация этого города.

Скриншот Instagram

Напомним, с 3 октября 2013 года Маша Собко замужем за оператором Артемом Онещаком. 21 апреля 2015 года у супругов родилась дочь Малена.

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