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Экс-жена Александра Пономарева призвала украинцев не устраивать "дурацкие споры" во время войны

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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29 марта, 14:21
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Бизнесвумен Виктория Мартынюк дала несколько советов украинцам, как жить в условиях войны и что нужно делать
Виктория Мартынюк дала советы, как вести себя во время войны
Виктория Мартынюк дала советы, как вести себя во время войны / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda

Уже больше месяца идет жестокая борьба Украины против российских оккупантов. Кто-то сопротивляется на передовой, как участники группы "Антитіла", а кто-то – занимается волонтерством, как Даша Астфьева. Сейчас мы как никогда объединились ради нашего светлого будущего и победы.

Однако война также стала поводом к ссорам, в частности, за язык, волонтерство и выезд из страны. Так что бывшая жена Александра Пономарева – Виктория Мартынюк – решила дать несколько советов, как себя вести во время войны.

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В Instagram бизнес-мама призвать украинцев "работать каждый день над укреплением своих семей, над своим бизнесом, помощью армии, ближним людям, восстановлением нашей страны". Как добавила Виктория, у нас нет времени на дурацкие споры, а впереди – много работы, потому что победа близко.

Сейчас, как никогда, пора почувствовать, что мы все – одна семья, что мы, даже чужие, родные! Неважно, кто на каком языке разговаривает, кто насколько волонтерит, кто какие посты выставляет, кто где! Мы все любим нашу Украину, мы скоро победим и покажем всему миру, как добро побеждает зло! – написала она.

Также бывшая жена Пономарева отметила, что сейчас всем тяжело и мало кто может овладеть своими эмоциями. Но не стоит кого-то за что-то обвинять.

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Виктория добавила, если есть возможность, сила и желание – поддерживать людей. Если же этого нет, то лучше заняться собой и не трогать других. Победа за нами!

Кстати, раньше мы писали, как живет Виктория Мартынюк после развода с артистом.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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