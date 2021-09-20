Беременную внучку Елизаветы II госпитализировали в Лондоне

Принцессу Беатрис госпитализировали в Лондоне / Фото: Getty Images

Что стало причиной госпитализации не сообщается. Супруг принцессы Биатрисы Эдоардо Мапелли Моцци находится рядом с ней. Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что отец внучки королевы принц Эндрю, которого ранее обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, собирается навестить дочь в больнице.

Принц Эндрю, очевидно, не хотел покидать Балморал, особенно сейчас, когда адвокаты все еще пытаются вручить ему судебные документы, но дочь для него на первом месте, и он хочет быть рядом с ней – рассказывают инсайдеры.

Принц Эндрю и принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Принцесса Беатрис совсем скоро впервые станет мамой. Ребенок станет 12-м правнуком королевы Елизаветы II. Хоть ранее ходили слухи, что появления еще одного ребенка в королевской семье стоит ждать не раньше октябре.

Напомним, принцесса Беатрис и миллиардер Эдоардо Мапелли Моцци поженились в июле 2020 года. Они провели тайную церемонию бракосочетания в Виндзорском замке.

Принцесса Беатрис с супругом / Фото: instagram.com/theroyalfamily

В часовне всех святых в Виндзорском парке, где прошла церемония, присутствовали королева Елизавета II и ныне покойный герцог Эдинбургский.

Другие новости о королевской семье: