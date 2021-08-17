Внучка Елизаветы II рассказала о своей дислексии и назвала ее "подарком"

Принцесса Беатрис призналась, что в детстве у нее обнаружили нарушение способности к овладению навыками чтения и письма. При этом, внучка королевы не считает это недостатком

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Принцесса Беатрис, которая совсем скоро впервые станет мамой, не только не страдает от дислексии, она хотела бы, чтобы ее будущие дети переняли ее жизненный опыт с подобным расстройством способности к обучению. Об этом она рассказала в интервью журналу Hello!.

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По словам Беатрис, она уверена, что обсуждение этой темы в интервью поможет многим детям с дислексией. Принцесса также заявила, что не против, чтобы ее родные наследники также прочувствовали, что значит быть дислексиком.

Беатрис уверена, что дислексию не стоит называть "диагнозом". Принцесса хочет, чтобы об этой особенности стали говорить в более позитивном ключе.

Мой супруг тоже дислексик, так что эта тема будет подниматься у нас дома еще не один раз. Но я действительно считаю, что это подарок. Жизнь состоит из разных моментов и проблем, которые делают вас сильнее. Конечно, я бы никогда не хотела, чтобы у будущего ребенка возникали какие-либо сложные ситуации, но я рада, что сейчас существует масса инструментов, которые смогут помочь и рада, что о дислексии можно говорить открыто, – сказала Беатрис.

Принцесса Беатрис рассказала о своей дислексии / Фото: Getty Images

Что такое дислексия?

Дислексия – это распространенное расстройство способности к обучению. Люди с дислексией испытывают сложности с распознаванием слов при чтении, а иногда и проблемы с письмом под диктовку.

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Интересно, что дислексией страдают многие мировые знаменитости: Том Круз, Стивен Спилберг, Гай Ричи, Дженнифер Энистон, Киану Ривз, Шер и многие другие.

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