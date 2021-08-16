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Королевская семья получит $1,5 млн за обман во время интервью принцессы Дианы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
16 августа, 12:21
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Сенсационное интервью Дианы Спенсер, которое она дала в 1995 году и рассказала о жизни в королевской семье, до сих пор продолжают обсуждать
Королевская семья получит компенсация за скандальное интервью принцессы Дианы BBC
Королевская семья получит компенсация за скандальное интервью принцессы Дианы BBC / Фото: Getty Images

Именно тогда жена принца Чарльза призналась, как несчастлива во дворце и впервые раскрыла правду об измене мужа. Недавно стало известно, что журналист BBC подделал документы, чтобы вытянуть принцессу Диану на откровенную беседу.

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Сам Мартин Башира, которому леди Ди дала то самое интервью, опровергает обвинения. Тем не менее BBC готовится выплатить королевской семье компенсацию в размере 1,5 миллиона долларов.

Как пишет The Sun, в эту сумму входит и процент от тех доходов, которые корпорация получила на продаже прав на интервью принцессы Мартину Баширу. Королевская семья отдаст эти деньги на благотворительность.

Принцесса Диана во время того самого интервью
Принцесса Диана во время того самого интервью / Фото: Скриншот из YouTube

Скандальное интервью принцессы Дианы BBC:

В 1995 году журналист корпорации BBC Мартин Башира показал фальшивые выписки с банковских счетов, которые якобы свидетельствовали, что королевское окружение в обмен на деньги рассказывает о личной жизни принцессы прессе.

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Также он подпитывал убеждения леди Ди в неверности принца Чарльза. Журналист говорил леди Ди о романе ее мужа с няней их детей Тигги Лег-Бурк, к которой она ревновала Чарльза. Он показал фальшивую справку о том, что любовница Чарльза сделала аборт и говорил, что муж принцессы Дианы тайно уезжает в путешествия с няней детей.

Принцесса Диана и Мартин Башира во время того самого интервью
Принцесса Диана и Мартин Башира во время того самого интервью / Фото: Instagram

В СМИ предполагают, что именно справка об аборте стала той самой финальной точкой, после которой леди Ди решилась на откровения. К слову заявления Дианы потрясли королевскую семью, и последствия сказанного преследовали ее всю оставшуюся жизнь до трагической гибели в 1997 году.

На какие знаки судьбы принцессе Диане следовало обратить внимание – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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