Без невестки: Виктория Бекхэм опубликовала рождественское фото своей семьи

Рождественское фото семейства Бекхэм / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Казалось, что 26-летняя возлюбленная Бруклина быстро влилась в дружную семью Бекхэмов – об этом свидетельствовали их многочисленные совместные фото. Однако на снимке у рождественского дерева Николы нет.

Фотографией Виктория Бекхэм поделилась в своем Instagram-профиле. Вместе с ней запечатлены муж, сыновья и дочь.

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Рождественские поцелуи от Бекхэмов, коротко подписала пост Виктория.

Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Что известно о невесте Бруклина Бекхэма

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц начали встречаться осенью 2019 года. Девушка старше сына Бекхэмов на четыре года. Никола – актриса, дочь знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца.

Она снялась в сериалах "Под куполом", "Мотель Бейтс", фильмах "Трансформеры. Эпоха истребления" и "Повелитель стихий".

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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц перенесли свадьбу / Фото: instagram.com/brooklynbeckham

Свадьбу Никола и Бруклин хотели сыграть в этом году, но перенесли торжество на 2022 год из-за пандемии. Пара также заключила свадебный контракт и согласились не претендовать на имущество и финансы друг друга в случае расторжения брака.

В 2018 году Никола рассталась с братом Джиджи и Беллы Хадид Анваром. У сына Бекхэмов до этого был роман с моделью Ханой Кросс.

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Ранее сообщалось, что 16-летний сын Бекхэмов впервые вышел в свет со своей девушкой.