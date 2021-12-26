Вікторія Бекхем опублікувала різдвяне фото своєї сім'ї

Різдвяне фото родоини Бекхем / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Здавалося, що 26-річна кохана Брукліна швидко влилася в дружню сім'ю Бекхемів – про це свідчили їхні численні спільні фото. Проте на знімку біля різдвяного дерева Ніколи немає.

Світлиною Вікторія Бекхем поділилася у своєму Instagram-профілі. Поряд із нею зображені чоловік, сини та донька.

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Різдвяні поцілунки від Бекхемів, – коротко підписала пост Вікторія.

Вікторія та Девід Бекхем з дітьми / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Що відомо про наречену Брукліна Бекхема

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц почали зустрічатися восени 2019 року. Дівчина старша за сина Бекхемів на чотири роки. Нікола – акторка, дочка знаменитого американського промисловця та мільярдера Нельсона Пельтца.

Вона знялася в серіалах "Під куполом", "Мотель Бейтс", фільмах "Трансформери. Час вимирання" та "Повелитель стихій".

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Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц перенесли весілля / Фото: instagram.com/brooklynbeckham

Весілля Нікола та Бруклін хотіли зіграти цього року, та перенесли урочистість на 2022 рік через пандемію. Пара також уклала весільний контракт і погодилася не претендувати на майно та фінанси одне одного у разі розірвання шлюбу.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

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У 2018 році Нікола розлучилася з братом Джіджі та Белли Хадід Анваром. У сина Бекхемів раніше був роман з моделлю Ганою Крос.

Раніше повідомлялося, що 16-річний син Бекхемів вперше вийшов у світ зі своєю дівчиною.