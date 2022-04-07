Билли Айлиш, Крис Рок, Мадонна: мировые звезды присоединятся к митингу "Встань за Украину"

Мировые звезды присоединяться к митингу "Вставай за Украину"

Звезды мировой величины высказывают свою поддержку и призывают мир остановить российскую агрессию. Например, группа Metallica собирает 1 миллион долларов для украинцев.

Десятки голливудских актеров, музыкантов и активистов объединятся через социальные сети в рамках митинга "Встань за Украину". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Благотворительное мероприятие поможет собрать финансовую и гуманитарную для украинских беженцев.

Как сообщают организаторы, к инициативе уже подключились звезды мировой величины, такие как Мадонна, Билли Айлиш, Хью Джекман, Элтон Джон и Крис Рок. Также о своем участии в митинге заявили Эллен ДеДженерес, Билли Портер, Брюс Спрингстин и многие другие.

Митинг в Сети состоится в субботу, 9 апреля, а после его проведения в Варшаве огласят взносы. Мероприятие возглавят глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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Ранее сообщалось, что британская группа Queen собирает деньги для украинцев. В рамках благотворительной акции выложили в Сеть запись своего концерта в Харькове, который состоялся в 2008 году.

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