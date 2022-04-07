Біллі Айліш, Кріс Рок, Мадонна: світові зірки приєднаються до мітингу "Встань за Україну"

Світові зірки приєднаються до мітингу "Вставай за Україну" / Фото: Instagram

Зірки світової величини висловлюють свою підтримку та закликають світ зупинити російську агресію. Наприклад, гурт Metallica збирає 1 мільйон доларів для українців.

Десятки голлівудських акторів, музикантів та активістів об'єднаються через соціальні мережі у рамках мітингу "Встань за Україну". Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

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Благодійний захід допоможе зібрати фінансову та гуманітарну допомогу для українських біженців.

Як повідомляють організатори, до ініціативи вже підключилися зірки світової величини, такі як Мадонна, Біллі Айліш, Г'ю Джекман, Елтон Джон та Кріс Рок. Також про свою участь у мітингу заявили Еллен ДеДженерес, Біллі Портер, Брюс Спрінгстін та багато інших.

Мітинг у Мережі відбудеться у суботу, 9 квітня, а після його проведення у Варшаві оголосять внески. Захід очолять голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

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Раніше повідомлялося, що британська група Queen збирає гроші для українців. У рамках благодійної акції виклали у Мережу запис свого концерту у Харкові, який відбувся 2008 року.

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