Битва купальников: горячая Слава Каминская vs стройная Настя Каменских (голосование)

Слава Каминская и NK поделились горячими кадрами из отпуска / Фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/babaslavka

После новогодних праздников звезды украинской эстрады отправились в путешествие в теплые страны, подальше от морозного Киева. Все они ежедневно публикуют контент из отпуска в своих Instagram-профилях.

Недавно Надя Дорофеева показала, как отдыхает в Мексике вместе с российскими блогерами, а потом запостила фото обнаженного Дантеса.

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Сегодня откровенными снимками радует не супруг Нади, а Настя Каменских и Слава Каминская. Обе поделились типичными фотографиями на пляже, которые так обожает обсуждать их аудитория.

И если в комментариях под постом Славы больше комплиментов, то Каменских от поклонников все чаще достается критики – либо публике не нравится купальник артистки, либо фигура, а иногда и фото в целом.

Слава Каминская улетела в Занзибар / Фото: instagram.com/babaslavka

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"Какая красота! Купальник под цвет моря"

"Огонь, Слава, вы как всегда богиня!"

Скриншот: instagram.com/babaslavka

Настя Каменских показала фигуру в купальнике / Фото: instagram.com/kamenskux

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"Слишком откровенно"

"Неудачное фото"

"Настя, заканчивай"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

На наш взгляд, обе певицы выглядят очаровательно!

Чье фото в купальнике вам нравится больше? NK Славы Каминской

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько стоит отдых украинских звезд за границей.