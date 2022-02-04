Black Summer: культовая группа Red Hot Chili Peppers в "золотом" составе выпустила новый клип

Red Hot Chili Peppers выпустили новый хит / Фото: Getty Images

Пятница – традиционно день премьер. И сегодня, впервые за 6 лет, рокеры из Red Hot Chili Peppers презентовали песню и клип Black Summer.

Преданные фанаты коллектива знают, что их последний сборник The Getaway вышел в 2016 году. С тех пор в группе был ряд перемен: Red Hot Chili Peppers покинул гитарист Джош Клингхоффер, а на его место вернулся Джон Фрушанте. Именно этот состав группы называют "золотым".

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Новинкой Black Summer группа также анонсирует выход нового альбома Unlimited Love. Премьера запланирована на апрель.

Red Hot Chili Peppers напомнили о себе новинкой / Фото: Getty Images

Black Summer – первый сингл из будущего альбома Unlimited Love, выход которого запланирован на 1 апреля.

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Наша единственная цель — погрузиться в музыку. Мы (Джон, Энтони, Чед и Фли) потратили тысячи часов, вместе и по отдельности, оттачивая свое мастерство и помогая друг другу, чтобы сделать лучший альбом, на который мы способны,

- сообщает Pitchfork комментарий группы о новом альбоме.

С удовольствием предлагаем вам оценить новинку!

Red Hot Chili Peppers – Black Summer

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Коротко о Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers — американская рок-группа, образованная в 1983 году в Калифорнии вокалистом Энтони Кидисом, басистом Майклом Бэлзари, гитаристом Хиллелом Словаком и барабанщиком Джеком Айронсом. За время их существования они продали более 80 миллионов копий альбомов. В свое время группа получила 7 премий "Грэмми". По версии VH1 "100 Greatest Artists of Hard Rock" они заняли 30-е место. В 2012 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Также напомним, сегодня состоялась премьера песни и клипа Jerry Heil.