Black Summer: культовий гурт Red Hot Chili Peppers у "золотому" складі випустив новий кліп

Red Hot Chili Peppers випустили новий хіт / Фото: Getty Images
П'ятниця – традиційний день прем'єр. І сьогодні, вперше за 6 років, рокери з Red Hot Chili Peppers презентували пісню та кліп Black Summer.
Віддані фанати колективу знають, що їх остання збірка The Getaway вийшов у 2016 році. З того часу в групі була низка змін: Red Hot Chili Peppers залишив гітарист Джош Клінгхоффер, а на його місце повернувся Джон Фрушанте. Саме цей склад групи називають "золотим".
Новинкою Black Summer гурт також анонсує вихід нового альбому Unlimited Love. Прем'єру заплановано на квітень.
Black Summer – перший сингл із майбутнього альбому Unlimited Love, вихід якого заплановано на 1 квітня.
Наша єдина мета – поринути у музику. Ми (Джон, Ентоні, Чед і Флі) витратили тисячі годин, разом і окремо, відточуючи свою майстерність і допомагаючи один одному, щоб зробити найкращий альбом, на який ми здатні,
- повідомляє Pitchfork коментар гурту про новий альбом.
Із задоволенням пропонуємо оцінити новинку!
Red Hot Chili Peppers – Black Summer
Коротко про Red Hot Chili Peppers
Red Hot Chili Peppers — американський рок-гурт, створений у 1983 році в Каліфорнії вокалістом Ентоні Кідісом, басистом Майклом Белзарі, гітаристом Хіллелом Словаком та барабанщиком Джеком Айронсом. За час їхнього існування вони продали понад 80 мільйонів копій альбомів. Свого часу гурт отримав 7 премій "Греммі". За версією VH1 "100 Greatest Artists of Hard Rock" вони посіли 30-е місце. У 2012 році гурт був включений до Зали слави рок-н-ролу.
Також нагадаємо, сьогодні відбулася прем'єра пісні та кліпу Jerry Heil.