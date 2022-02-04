С вечерним макияжем и во "взрослом" платье: Jerry Heil спела о любви в новом клипе #ПОШТА

Любимица публики Jerry Heil сегодня радует поклонников новинкой. Отметим, что еще до официального релиза трек и клип #ПОШТА стал хитом в TikTok благодаря одному только тизеру. Почему?
Дело в том, что Jerry Heil продолжает эксперименты с более лирической и мелодраматической поп-музыкой. Кроме того, артистка в новом видео появилась в кардинально новом образе.
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Jerry в ролике – накрашенная, во "взрослом" вечернем платье. Она играет одну из главных ролей — и мы видим драматические, но очень жизненные кадры из жизни молодой пары.
По словам артистки, на песню ее вдохновила книга психолога Гэри Чепмена "5 языков любви".
Над треком Jerry Heil работала вместе с саунд-продюсером Иваном Клименко, а lyric-video сняла Елена Данилюк.
Предлагаем вам оценить новинку!
Отметим, в данный момент Jerry Heil готовит новый альбом, который выйдет весной 2022 года.
Также сейчас обсуждают тот факт, что Тина Кароль стала членом жюри Нацотбора на "Евровидение".