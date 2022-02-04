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С вечерним макияжем и во "взрослом" платье: Jerry Heil спела о любви в новом клипе #ПОШТА

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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4 февраля, 13:35
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Сегодня певица Jerry Heil представила новую песню и клип #ПОШТА, посвященные современным проблемам влюбленных. Встречайте премьеру!
Jerry Heil презентует новый трек и клип
Jerry Heil презентует новый трек и клип / Фото: пресс-служба

Любимица публики Jerry Heil сегодня радует поклонников новинкой. Отметим, что еще до официального релиза трек и клип #ПОШТА стал хитом в TikTok благодаря одному только тизеру. Почему?

Дело в том, что Jerry Heil продолжает эксперименты с более лирической и мелодраматической поп-музыкой. Кроме того, артистка в новом видео появилась в кардинально новом образе.

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Jerry Heil в новом образе
Jerry Heil в новом образе / Фото: пресс-служба

Артистка экспериментирует с образом
Артистка экспериментирует с образом / Фото: пресс-служба

Jerry в ролике – накрашенная, во "взрослом" вечернем платье. Она играет одну из главных ролей — и мы видим драматические, но очень жизненные кадры из жизни молодой пары.

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Jerry Heil выпустила новый клип о любви
Jerry Heil выпустила новый клип о любви / Фото: пресс-служба

По словам артистки, на песню ее вдохновила книга психолога Гэри Чепмена "5 языков любви".

На создание песни артистку вдохновила книга
На создание песни артистку вдохновила книга "5 языков любви" / Фото: пресс-служба

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Над треком Jerry Heil работала вместе с саунд-продюсером Иваном Клименко, а lyric-video сняла Елена Данилюк.

Предлагаем вам оценить новинку!

Отметим, в данный момент Jerry Heil готовит новый альбом, который выйдет весной 2022 года.

Также сейчас обсуждают тот факт, что Тина Кароль стала членом жюри Нацотбора на "Евровидение".

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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