С вечерним макияжем и во "взрослом" платье: Jerry Heil спела о любви в новом клипе #ПОШТА

Сегодня певица Jerry Heil представила новую песню и клип #ПОШТА, посвященные современным проблемам влюбленных. Встречайте премьеру!

Jerry Heil презентует новый трек и клип / Фото: пресс-служба

Любимица публики Jerry Heil сегодня радует поклонников новинкой. Отметим, что еще до официального релиза трек и клип #ПОШТА стал хитом в TikTok благодаря одному только тизеру. Почему?

Дело в том, что Jerry Heil продолжает эксперименты с более лирической и мелодраматической поп-музыкой. Кроме того, артистка в новом видео появилась в кардинально новом образе.

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Jerry Heil в новом образе / Фото: пресс-служба

Артистка экспериментирует с образом / Фото: пресс-служба

Jerry в ролике – накрашенная, во "взрослом" вечернем платье. Она играет одну из главных ролей — и мы видим драматические, но очень жизненные кадры из жизни молодой пары.

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Jerry Heil выпустила новый клип о любви / Фото: пресс-служба

По словам артистки, на песню ее вдохновила книга психолога Гэри Чепмена "5 языков любви".

На создание песни артистку вдохновила книга "5 языков любви" / Фото: пресс-служба

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Над треком Jerry Heil работала вместе с саунд-продюсером Иваном Клименко, а lyric-video сняла Елена Данилюк.

Предлагаем вам оценить новинку!

Отметим, в данный момент Jerry Heil готовит новый альбом, который выйдет весной 2022 года.

Также сейчас обсуждают тот факт, что Тина Кароль стала членом жюри Нацотбора на "Евровидение".