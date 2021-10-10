Блогер Саша Пустовит показала свою грудь до и после увеличения (фото)

Саша Пустовит показала грудь после операции / Фото: instagram.com/sashaabo
Саша Пустовит ранее уже рассказывала, зачем увеличила грудь и как восприняла "новую" себя. Теперь она опубликовала в Инстаграм снимки груди до того, как пришла к хирургу, и фото конечного результата.
Сейчас мы одно целое! И я не понимаю, как могла жить без них раньше. В целом я получаю много комплиментов о максимальной натуральности результата. Я очень счастлива, – пишет Саша в соцсети.
Вот так выглядела ее грудь ранее и такой она есть сейчас:
Когда я говорила, что груди у меня не было, я не шутила, – добавила Пустовит.
Саша также рассказала подписчикам, что первое время после операции она не могла подняться с постели, каждое движение приносило болезненные ощущения.
Было страшно больно искренне смеяться... Настоящим испытанием было принять душ. Казалось, что моя новая грудь весили целую тонну, и если я сниму бандаж – она упадет на пол, – поделилась девушка.
Но уже на третий день "все странные ощущения неприятия новой себя" у Саши Пустовит прошли.
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