Блогер Саша Пустовит показала свою грудь до и после увеличения (фото)

Саша Пустовит показала грудь после операции / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Пустовит ранее уже рассказывала, зачем увеличила грудь и как восприняла "новую" себя. Теперь она опубликовала в Инстаграм снимки груди до того, как пришла к хирургу, и фото конечного результата.

Сейчас мы одно целое! И я не понимаю, как могла жить без них раньше. В целом я получаю много комплиментов о максимальной натуральности результата. Я очень счастлива, – пишет Саша в соцсети.

Вот так выглядела ее грудь ранее и такой она есть сейчас:

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Саша Пустовит показала новую грудь / Фото: instagram.com/sashaabo

Когда я говорила, что груди у меня не было, я не шутила, – добавила Пустовит.

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Саша также рассказала подписчикам, что первое время после операции она не могла подняться с постели, каждое движение приносило болезненные ощущения.

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Было страшно больно искренне смеяться... Настоящим испытанием было принять душ. Казалось, что моя новая грудь весили целую тонну, и если я сниму бандаж – она упадет на пол, – поделилась девушка.

Но уже на третий день "все странные ощущения неприятия новой себя" у Саши Пустовит прошли.

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