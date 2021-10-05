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Кто из звезд делал грудь и подтяжку у Эдгара Каминского: фото до и после

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
5 октября, 15:45
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Недавно блогер Саша Бо (Пустовит) увеличила грудь. Девушка стала обладательницей третьего размера с легкой руки Эдгара Каминского
София Стужук/Миша Романова/Саша Пустовит
София Стужук/Миша Романова/Саша Пустовит / Фото: Instagram/misharomanova, instagram.com/sofia_stuzhuk/, instagram.com/sashaabo

Но звездный хирург осчастливил не только Сашу, но и многих других женщин, в том числе известных широкой публике. Сегодня в подборке рассказываем о самых интересных случаях.

Саша Бо

Саша Пустовит после своего скандального развода с супругом-блогером решилась на операцию. Девушка не сразу сообщила об этом подписчикам, пока самые внимательные не заметили, что у Саши увеличилась грудь.

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Вот так она выглядела до операции:

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И вот как выглядит третий размер груди Пустовит, который ей сделал Эдгар Каминский.

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София Стужук

У блогера Софии Стужук вообще сложная история с изменением груди. Если коротко, то девушка сперва рассказывала своим подписчикам, что она за принятие себя и любовь к своему телу, а потом решила сделать операцию.

Вскоре София заявила, что грудь слишком большая и она хочет уменьшить формы.

Но пока Стужук обратилась к Эдгару Каминскому по другой причине – хирург сделал ей подтяжку век и изменил форму носа. Все это транслировалось в прямом эфире в Инстаграм.

Миша Романова

Экс-участница группы "ВИА Гра" увеличивала грудь в клинике у "очень известного врача", как сама рассказывала в интервью. История несколько скандальная, так как позднее Романова призналась, что на момент операции была на 16-й неделе беременности и все могло обернуться плачевно.

Миша Романова (слева) до увеличения груди / Скриншот из видео

Эдгар Каминский прокомментировал слова Романовой. Он сказал, что домыслы о том, что певица могла потерять ребенка из-за наркоза или операции в целом – неправда. Миша же обвинила Каминского и его помощников в халатном отношении к клиентам.

Кто из звезд делал пластические операции, смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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