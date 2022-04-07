"Бог тебя наказал": Андрей Бедняков показал циничную реакцию рашистов на смерть его мамы в Мариуполе

Андрей Бедняков / Фото: instagram.com/biedniakov

На днях Андрей Бедняков рассказал о трагедии в семье – не стало его мамы, которая болела и последние дни жизни была в коме. Ведущий отметил, если бы не "русский мир", то его самый родной человек мог бы еще жить.

Трагическим известием Бедняков поделился в Instagram. И когда украинцы выражали свои соболезнования и слова поддержки, то люди из России – цинично злорадствовали.

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Фолловеры Беднякова из РФ жестко отреагировали на трагическую смерть его матери в заблокированном Мариуполе.

Так, одна пользовательница пишет, мол, эту трагедию ведущий заслужил, другая считает, что война в Украине, которую развязала РФ, здесь ни при чем:

Ну что, Андрюша, наказал тебя Бог.

Ответ на первый вопрос ты выложил. Мама была в коме, поэтому не выходила на связь, а сестра не хотела тебя расстраивать. Какая болезнь была у мамы? При чем здесь Россия?

Скриншот Instagram

Отметим, что Андрей временно открыл доступ к комментариям в соцсети и в очередной раз убедился, что у россиян отсутствуют мозги и там не с кем говорить.

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Просто открыл инстаграм. Я хочу, чтобы построили огромную стену. Чтобы даже не знать этих людей. Сколько надо иметь мозгов? Ответьте мне, – эмоционально выразился Бедняков.

После столь циничного фидбека россиян ведущий закрыл комментарии под постами.

Раньше Андрей Бедняков показал, во что превратили оккупанты Мариуполь.