Больше не "красавчик". Украинская блогерша Анна Алхим, которая боготворила Путина, резко переобулась

Блогерша-путинистка Анна Алхим попросила россиян прекратить обстрелы / Фото: Скриншот из YouTube, Instagram

Недаром Коля Серга говорил, что многие захотят переобуться в сине-желтые ботинки. Собственно это сделала и Анна Алхим, которая еще два года назад называла Путина "влиятельным мужчиной" и "красавчиком". Сейчас же девушка рыдает под взрывы и просит оккупантов прекратить войну.

Но Интернет все помнит. Так что в Сети припомнили горячие признания Анны Алхим в сторону президента-диктатора.

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Я отношусь к Путину, к человеку, который добился всего, какой президент уже хе**ву тысячу лет. Я не знаю никого сильнее Путина, никого, влиятельнее Путина. Для меня в этом плане он красавчик, – говорила блогерша в 2020-м, заявляя, что извиняться за свои слова не собирается.

Теперь же, когда Россия вторглась в Украину, Алхим резко "переобулся". Услышав взрывы, девушка сразу решила устроить показательное выступление в TikTok. Так, под звуки обстрелов Анна расплакалась и сделала растерянный вид .

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Также у Анны резко изменилось отношение к Путину. По ее словам, президент-агрессор "старый маразматик, который обос*ался". В то же время президент Украины, "единственный, кто не продал свою страну".

Как ни странно, теперь блогерша публикует посты в соцсетях, посвященные высмеиванию РФ и поддержке Украины.

Коротко об Анне Алхим

Анна Алхимова – украинская инста-блогерша. Однако на данный момент ее страницы в Instagram не существует, поскольку она пять раз была удалена из-за жалобы пользователей, сообщает "Википедия". В 2016 году Алхим снялась в видеоклипе группы НЕАНГЕЛЫ на песню "Сережа", что также повлияло на ее популярность.

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Кстати, в 2021 году Анна Алхим была внесена в базу "Миротворца" за отрицание российской агрессии, антиукраинскую пропаганду и участие в актах гуманитарной агрессии РФ против Украины.

Скриншот "Миротворец"

Напомним, недавно София Стужук объяснила, почему не спешила многое рассказывать о войне в Украине.

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