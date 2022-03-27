Коля Серга "проехался" по рашистке Регине Тодоренко: Смотреть в глаза придется не только своим детям!

С первых дней войны России против Украины телеведущая выбрала тактику молчания. В соцсетях она только призывает к миру и любви...

Коля Серга признался, что думает о молчаливой позиции Регины Тодоренко / Фото: Instagram

Уже месяц в Украине идет борьба против российских оккупантов. Но Регина Тодоренко до сих пор боится все называть своими именами . Вместо озвучивания своей гражданской позиции телеведущая советует смотреть военные фильмы и быть добрыми.

Многих звезд украинского шоубиза возмутило такое поведение коренной одесситки. Вместо того чтобы поддерживать свою родину и противостоять властям РФ, она позиционирует себя "голубкой мира".

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Также не выдержал музыкант и телеведущий Коля Серга. Он также раскритиковал свою экс-коллегу из "Орла и Решки".

С Региной я не общался. Я думаю, что она все сама прекрасно понимает. Это ее выбор вести себя так, как она ведет себя. Запах будет слышен, как только стихнет ветер. Смотреть в глаза придется не только своим детям. Мы на стороне добра. Мы победим. И когда мы победим, те, кто сейчас переобувается, захотят снова переобуваться в сине-желтые ботинки. Но мы помним, как пахнут их ноги. Так просто с рук никому ничего не сойдет. Когда мы победим, у людей с глаз спадет пелена, — отметил артист в интервью YouTube-каналу DOROTYE .

Кроме того, Серга отметил, что в России все-таки есть адекватные люди, которые выходят на митинги и пытаются бороться против российских властей. Но есть те, которые закрывают глаза на правду и верят дешевой кремлевской пропаганде.

В России есть адекватные люди, которые выходят и сражаются. Сопротивляются режиму и понимают, что в этом мракобесье необходимы лучи света. Их сажают в автозаки, бьют, в суд вызывают. У меня есть такие друзья, и они снова выходят и выходят. Я им благодарен. А те, кто слеп, и начинают рассказывать о какой-то "спецоперации", пусть они идут на*уй. У меня позиция полярная. То же касается и коллег, – объяснил музыкант.

Ранее мы сообщали, что Коля Серга высмеял в песне российских оккупантов и их президента-диктатора. Кстати, артист сейчас находится в теробороне Одессы.

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