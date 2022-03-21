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София Стужук не стала много постить о войне в Украине, потому что "весь мир и так кричит"

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21 марта, 00:10
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София Стужук опубликовала новый пост и объяснила, почему не спешила много рассказывать о войне
София Стужук опровергла, что она не говорит о войне в Украине
София Стужук опровергла, что она не говорит о войне в Украине / Фото: скриншот

София Стужук публиковала несколько постов, не скрывая своего страха за жизнь детей и близких. Блогер говорила, что она против войны и упоминала о нападении Россию. Но прошло немного времени и Стужук решила уйти из соцсетей. В своем Telegram-канале она рассказала, что они с детьми сейчас находятся в Риге.

На 25-й день войны София Стужук в Instagram решила объяснить, почему приняла решение много не публиковать о войне. Блогер отметила, она любит Украину и Киев. Она никогда не могла представить, что может случиться война.

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Я с первых дней отказалась поддаваться экстремизму и сумасшедшей агрессии ненависти…которые, конечно, отчасти оправданы в такой ситуации…Все, что мне хотелось бы, как и каждому из нас – это чтобы это прекратилось.

Стужук призывали обращаться к своими подписчикам из России и пытаться им рассказать всю правду, но она не стала этого делать.

Весь мир кричит. Все страны кричат. Президенты, знаменитости….знает и просит весь мир. Но все продолжается. Потому что "где-то там" так за нас решили. Потому что "кому-то там" жизни людей- разменные монеты для достижения каких-то "глобальных целей". Кому они, к черту, нужны эти цели? Нам нужны наши жизни, наши дома. Всем нужен только МИР!

Блогер добавила, что сейчас она находится в чужой стране, лишилась практически всего и ей тяжело.

В Stories Стужук опровергла, что молчит о войне в Украине и добавила, что говорила пока могла.

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Скриншот: Instagram

Напомним, в Сети критикуют Регину Тодоренко из-за того, что она молчит о войне в Украине.

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