"Боже, яке кончене"! Позитив посвятил первый сольный трек блогерам-рашистам

Рэпер вдохновился пабликом Леши Дурнева и выпустил трек "Боже, яке кончене". / Фото: instagram.com/positiff, скриншот
Впервые после распада группы Время и Стекло Позитив представил свою сольную композицию.
Рэпер решил спеть о блогерах из РФ, которые поддерживают путинский режим и ноют из-за закрытия соцсетей, McDonald's и других брендовых компаний, таким образом они показывают всю свою ничтожность и циничность.
Кстати, на создание сингла Позитива вдохновил Telegram-канал Алексея Дурнева, который называется "Боже, яке кончене" и ведется на украинском языке.
Так сложилось, что первым официальным сольным треком POSITIFF будет именно эта песня для поднятия моральной силы, укрепления нашего несокрушимого духа и деморализации врага. Всем конченым посвящается!, – написал артист в Instagram .
Меломаны уже заценили дебютный трек рэпера:
- Прекрасно.
- Наконец-то мы дождались первый трек от сольного Позитива!
- Я в шоке.
- Это новый хит. Теперь на репите.
- Дождались.
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Напомним, недавно Виталий Козловский выпустил песню о войне, записанную в Киеве под звуки взрывов.