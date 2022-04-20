"Боже, яке кончене"! Позитив посвятил первый сольный трек блогерам-рашистам

Рэпер вдохновился пабликом Леши Дурнева и выпустил трек "Боже, яке кончене". / Фото: instagram.com/positiff, скриншот

Впервые после распада группы Время и Стекло Позитив представил свою сольную композицию.

Рэпер решил спеть о блогерах из РФ, которые поддерживают путинский режим и ноют из-за закрытия соцсетей, McDonald's и других брендовых компаний, таким образом они показывают всю свою ничтожность и циничность.

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Кстати, на создание сингла Позитива вдохновил Telegram-канал Алексея Дурнева, который называется "Боже, яке кончене" и ведется на украинском языке.

Так сложилось, что первым официальным сольным треком POSITIFF будет именно эта песня для поднятия моральной силы, укрепления нашего несокрушимого духа и деморализации врага. Всем конченым посвящается!, – написал артист в Instagram .

Меломаны уже заценили дебютный трек рэпера:

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Прекрасно.

Наконец-то мы дождались первый трек от сольного Позитива!

Я в шоке.

Это новый хит. Теперь на репите.

Дождались.

Скриншот Instagram

Раньше мы писали о ТОП-патриотических песен, от которых мурашки по коже.

Напомним, недавно Виталий Козловский выпустил песню о войне, записанную в Киеве под звуки взрывов.