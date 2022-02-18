Брэд Питт будет судиться с Анджелиной Джоли из-за российского олигарха

Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли / Фото: Getty Images

Брэду Питту и Анджелине Джоли пока не удается наладить отношения. На этот раз экс-супруги будут судиться из-за совместного бизнеса. Питт обвинил бывшую жену в тайной продаже французской винодельни Chateau Miraval, находящейся в их совместном владении. Покупателем стал российский бизнесмен из списка Forbes Юрию Шефлеу. Об этом пишет TMZ.

Брэд Питт и Анджелина Джоли не могут поделить совместное имущество / Фото: Getty Images

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Как отмечает актер, Джоли никогда не спрашивала его согласия на продажу части имущества и намеренно скрывала от него условия сделки. Брэд Питт хочет через суд аннулировать сделку и обязать экс-супругу возместить убытки.

Напомним, в 2011 году голливудские актеры приобрели поместье и плантацию виноградников в Провансе. Джоли и Питт открыли завод вин Chateau Miraval. К слову, именно в этом поместье актеры когда-то сыграли свадьбу.

Почему Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались

Как ранее объяснила сама Анджелина Джоли, поводом для развода с Брэдом Питтом стала их ссора в самолете, во время которой нетрезвый Питт якобы ударил их старшего сына Мэддокса.

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"Эксы" воспитывают шестерых детей: сына Пакса, дочь Захару, дочь Шайло, близнецов Вивьен и Нокса и совершеннолетнего сына Мэддокса.

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Напомним, 15-летняя дочь Питта и Джоли переживает, что не может видеться с отцом