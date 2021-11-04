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Брэд Питт решил отказаться от личной жизни из-за судов с Анджелиной Джоли

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
4 ноября, 16:20
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Голливудские актеры расстались еще в 2016 году. До сих пор экс-супруги выясняют отношения в суде
Брэд Питт проиграл суд Анджелине Джоли
Брэд Питт проиграл суд Анджелине Джоли / Фото: Getty Images

Сейчас Брэд Питт сосредоточен на карьере и детях. Он продолжает бороться за совместную опеку над детьми. А вот личную жизнь Питт решил отодвинуть на второй план.

По словам знакомых артиста, Питт не планирует заводить новые знакомства. Он сходил несколько раз на свидания, но к новым отношениям голливудский актер не готов.

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Война с Анджелиной действительно сказалась на Брэде. К счастью, у него есть невероятная сила воли и замечательная группа поддержки, – рассказала инсайдеры в беседе Us Weekly.

Брэд Питт и Анджелина Джоли не могут поделить совместное имущество
Брэд Питт и Анджелина Джоли не могут поделить совместное имущество / Фото: Getty Images

К слову, у экс-супруга актера другая ситуация. Она как раз решила заняться личной жизнью. Актрису не раз замечали в компании The Weeknd, а на такж папарацци сфотографировали Джоли вместе с экс-супругом, актером Джонни Ли Миллером. По информации инсайдеров, Анджелина решила наверстать упущенное и готова ходить на свидания.

Почему Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались

Как ранее объяснила сама Анджелина Джоли, поводом для развода с Брэдом Питтом стала их ссора в самолете, во время которой нетрезвый Питт якобы ударил их старшего сына Мэддокса.

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"Эксы" воспитывают шестерых детей: сына Пакса, дочь Захару, дочь Шайло, близнецов Вивьен и Нокса и совершеннолетнего сына Мэддокса.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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