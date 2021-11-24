Брэд Питт обеспокоен, что их с Анджелиной Джоли дети стали часто появляться на светских мероприятиях

Как Брэд Питт относится к светским выходам детей / Фото: Getty Images

Тем не менее голливудский актер следит за жизнью своих детей. Ранее появлялась информация, что Брэд Питт не в восторге от совместных выходов Анджелины Джоли с детьми на красных дорожках. Актер обвинял бывшую супруг в самопиаре за счет наследников. Теперь же, по словам инсайдеров, Брэд Питт смирился с поведением Анджелины Джоли.Об этом пишет InTouch.

Сейчас особенно внимание прессы приковано к 15-летней дочери голливудских актеров Шайло Ведь еще недавно она собиралась сменить пол, но теперь все чаще выходит в свет в платьях.

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Анджелина Джоли с детьми / Фото: Getty Images

Как рассказывают источники, Питт обеспокоен судьбой дочери. С одной стороны ему нравится видеть дочь на красных дорожках, но в то же время тревожно наблюдать за взрослением девочки.

Брэд не хочет, чтобы она так быстро росла, но он горд видеть ее на красной дорожке. Шайло становится уверенной в себе. Конечно, он беспокоится о влиянии Голливуда на всех своих детей, но он доверяет Анджелине в этом вопросе, — поделился источник.

Анджелина Джоли с детьми / Фото: Getty Images

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По словам инсайдера, несмотря на все судебные разбирательства, Брэд Питт доверяет Анджелине Джоли в вопросах воспитания детей.

Как дочь Джона Войта, Анджелина лучше всех знает, каково это быть ребенком знаменитости. Она заботится только о том, чтобы защитить своих детей, Брэд знает, что его дети в надежных руках, – рассказал источник.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт воспитывают шестерых детей – сына Пакса, дочь Захару, дочь Шайло, близнецов Вивьен и Нокса и совершеннолетнего сына Мэддокса.

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