Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за общего бизнеса

Брэд Питт и Анджелина Джоли не могут поделить совместное имущество / Фото: Getty Images

Экс-супругам не удается мирно урегулировать вопросы. Очередной причиной для судебного разбирательства стало французское поместье актеров. В 2011 году, за три года до свадьбы, пара приобрела замок и плантацию виноградников в Провансе. Джоли и Питт открыли завод вин Chateau Miraval. Теперь голливудская звезда хочет продать свою часть бизнеса, а актер не в восторге от этой идеи. Джоли игнорирует финансовые интересы экс-супруга. Об этом пишет Daily Mail.

Компания Анджелины Джоли хочет получить свою прибыль, не принимая в расчет невероятное количество денег и усилий, вложенных Брэдом Питтом в поместье. В течение последних четырех лет компания Джоли Nouvel систематически откладывала утверждение годовой отчетности и продление срока полномочий менеджера, – рассказали инсайдеры

Анджелина Джоли с Брэдом Питтом / Фото: Getty Images

К слову, именно в этом поместье актеры когда-то сыграли свадьбу.

Почему Джоли подала на развод с Питтом?

Как ранее объяснила сама Анджелина Джоли, поводом для развода с Брэдом Питтом стала их ссора в самолете, во время которой нетрезвый Питт якобы ударил их старшего сына Мэддокса.

"Эксы" воспитывают шестерых детей – сына Пакса, дочь Захару, дочь Шайло, близнецов Вивьен и Нокса и совершеннолетнего сына Мэддокса.

Ранее телохранитель Джоли и Питта дал сенсационное интервью о них. Подробнее – в сюжете:

Другие новости о звездах: