Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі через спільний бізнес

Бред Пітт і Анджеліна Джолі не можуть поділити спільне майно / Фото: Getty Images

Експодружжю не вдається мирно врегулювати питання. Черговою причиною для судового розгляду став французький маєток акторів. У 2011 році, за три роки до весілля, пара придбала замок і плантацію виноградників у Провансі. Джолі і Пітт відкрили завод вин Chateau Miraval. Тепер голлівудська зірка хоче продати свою частину бізнесу, а актор не в захваті від цієї ідеї. Джолі ігнорує фінансові інтереси ексчоловіка. Про це пише Daily Mail.

Компанія Анджеліни Джолі хоче отримати свій прибуток, не беручи до уваги неймовірну кількість грошей і зусиль, вкладених Бредом Піттом в маєток. Протягом останніх чотирьох років компанія Джолі Nouvel систематично відкладала затвердження річної звітності та продовження терміну повноважень менеджера – розповіли інсайдери.

Анджеліна Джолі з Бредом Піттом / Фото: Getty Images

До слова, саме в цьому маєтку актори колись зіграли весілля.

Чому Джолі подала на розлучення з Піттом?

Як раніше пояснила сама Анджеліна Джолі, приводом для розлучення з Бредом Піттом стала їхня сварка в літаку, під час якої нетверезий Пітт нібито вдарив їхнього старшого сина Меддокса.

"Екси" виховують шістьох дітей – сина Пакса, дочку Захару, дочку Шайло, близнят Вів'єн і Нокса та повнолітнього сина Меддокса.

Раніше охоронець Джолі і Пітта дав сенсаційне інтерв'ю про них. Детальніше – в сюжеті:

Інші новини про зірок: