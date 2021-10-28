Брэд Питт проиграл суд Анджелине Джоли за опеку над детьми

Брэд Питт проиграл суд Анджелине Джоли / Фото: Getty Images
Ранее судья Джон Одеркирк сделал постановление в пользу актера, но оно было оспорено. Эксперты доказали, что судья мог быть предвзятым из-за знакомства с Брэдом Питтом. В итоге Одеркирка отстранили и спустя время судебное дело выиграла Анджелина Джоли.
Актер решил обжаловать решение суда, но ему снова не повезло. Адвокаты Брэда Питта не смогли добиться пересмотра дела. Анджелина Джоли отвоевала у бывшего супруга право единоличной опеки над шестью наследниками.
Мисс Джоли сосредоточена на своей семье и рада, что благополучие ее детей не будет зависеть от неэтичного поведения, — заявил адвокат актрисы изданию People.
Отмечается, что Брэд Питт не собирается сдаваться. Актер продолжит бороться за совместную опеку над детьми.
Почему Джоли подала на развод с Питтом?
Как ранее объяснила сама Анджелина Джоли, поводом для развода с Брэдом Питтом стала их ссора в самолете, во время которой нетрезвый Питт якобы ударил их старшего сына Мэддокса.
"Эксы" воспитывают шестерых детей – сына Пакса, дочь Захару, дочь Шайло, близнецов Вивьен и Нокса и совершеннолетнего сына Мэддокса.
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