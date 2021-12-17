Брэд Питт возвращается на большие экраны! Смотрим трейлер нового фильма с голливудским актером

В Сети появился трейлер нового фильма с Брэдом Питтом / Фото: Скриншот из YouTube

Хоть голливудский актер и продолжает выяснять отношения с Анджелиной Джоли, но и съемках в кино не забывает. В 2022 году Брэда Питты можно будет в картине "Затерянный город" с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом. Правда, актер сыграл только эпизодическую роль.

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Актер появился в фильме с длинными светлыми волосами и военной одежде цвета хаки. В кадре Питта можно увидеть, когда ему необходимо спасти главную героиню.

О чем фильм

По сюжету, известная писательница любовных романов отправляется в тур в поддержку своей новой книги. И тут ее похищает эксцентричный миллионер, который заявляет, что затерянный город с сокровищами из ее истории на самом деле существует, и она должна помочь его найти.

Работа над картиной началась в 2020 году, а Брэд Питт присоединился к съемочной группе в 2021 году.

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В фильме снялись: Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Дэниел Рэдклифф, Давайн Джой Рэндольф.

Напомним, последний раз на больших экранах Брэд Питт появлялся в фильме "К звездам" в 2019 году.

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