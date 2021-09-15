Бритни Спирс удалила Instagram и объяснила, что на самом деле происходит

Бритни Спирс удалила Instagram / Фото: Getty Images

Профиль Бритни Спирс в Instagram стал недоступен после сообщения о помолвке со своим бойфрендом. Фаны артистки стали писать свои предположения, сопроводив публикации с популярным хештегом FreeBritney.

Но через время артистка вышла на связь в Twitter. Она уверяет, что с ней все в порядке. Сейчас она просто хочет отдохнуть от соцсетей и отпраздновать помолвку с Сэмом Асгари. Бритни обещает в скором времени вернуться.

Напомним, Бритни Спирс и фитнес-инструктор Сэм Асгари познакомились в 2016 году на съемках ее клипа Slumber Party, после чего начали встречаться. Бойфренд певицы поддерживает ее во время судебных разбирательств с ее отцом.

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Почему Бритни Спирс борется за свободу?

Бритни Спирс с 2008 года находится под полным контролем своего отца, который входит в число десяти ее опекунов. Певица не может свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же деньгами, заводить детей. Для этого звезде устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

В свою очередь за опекунство отец Бритни получает годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использует свою дочь и грабит ее, прикрываясь заботой.

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