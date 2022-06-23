Бритни Спирс жалеет о переезде: "Я еще не была в медовом месяце" (фото)

Бритни Спирс жалеет о переезде в новый особняк / Фото: instagram.com/britneyspears

После пышной свадьбы со своим возлюбленным Сэмом Асгари Бритни Спирс переехала в роскошный особняк в Калифорнии. В новом доме за 11,8 миллиона долларов певица наслаждается счастливой семейной жизнью.

Правда, как оказалось, Бритни не совсем довольна скорой сменой места жительства. В Instagram исполнительница похвасталась формами в сине-желтом купальнике и пожаловалась на то, что переезд лишил молодоженов совместного отдыха.

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Я еще не была в медовом месяце... Вышла замуж и переехала в новый дом примерно в одно и то же время... Не самый умный поступок, – рассказала поклонникам Спирс.

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У новоиспеченных супругов есть возможность насладиться всеми прелестями нового жилища и получить удовольствие от отдыха у собственного бассейна. Чем, собственно, сейчас и занимаются молодожены – на видео Бритни показала накачанного молодого мужа, ныряющего в воду.

Это так странно, я просыпаюсь и все новое... новый бассейн... новая кухня... новая кровать... Я думаю, что я в шоке!!! Я поняла пару вещей. Мне определенно нравится быть как снаружи, так и внутри. Перемены – это так здорово, – добавила Бритни.

Раньше мы показывали, какой была свадьба Бритни Спирс с ее бывшим мужем 17 лет назад.