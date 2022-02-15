Будет суд? Камалия ответила на обвинения стилиста, которой певица якобы не заплатила за работу

Камалия ответила на обвинения стилиста, которую якобы "кинула на деньги" / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

На днях стилист София Неведомая пожаловалась, что Камалия не выплачивает ей гонорар за работу. Девушка опубликовала переписку с командой звезды, отметив, что за работу ей обещали 500 долларов, а выплатили только 100, обещав потом доплатить.

Мама певицы Камалии в комментарии "Сегодня" заявила, что это София кинула певицу, ведь она не успела вовремя пошить ей костюм для съемок клипа.

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Спустя время артистка опубликовала в Instagram пост со своим комментарием относительно ситуации. Камалия тоже утверждает, что София не выполнила свою работу, чем подставила не только певицу, но и других членов команды, работавшей над клипом.

Она должна была прийти с образами накануне клипа, но не пришла. Все образы мы утверждали не на примерке, а по фото в телефоне. Из трех необходимых образов она успела сделать только один. В день съемок стилист София опоздала. Из-за этого начало съемок затянулось, и продакшну пришлось доплачивать за аренду студии и персонал, – рассказала фолловерам Камалия.

Исполнительница не считает, что должна что-то Софии и готова разбираться в суде.