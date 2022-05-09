Бунт в королевской семье: Кейт Миддлтон и принц Уильям решили отказаться от всех титулов

В королевской семье Великобритании намечаются новые потрясения / Фото: Getty Images

Внуки не перестают шокировать Елизавету II своими выходками. В свое время в 2020 году принц Гарри вместе с женой Меган Маркл сложили королевские обязанности и переехали жить в США. Теперь принц Гарри и Кейт Миддлтон задумали кардинальные изменения в своей королевской жизни.

Внук британской королевы и его жена планируют отказаться от своих королевских титулов. Таким образом Уильям и Кейт хотят "осовременить монархию", чтобы изменить мнение общества о нем. Об этом сообщает The Mirror, ссылаясь на источники, приближенные ко Дворцу.

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По словам инсайдера, герцоги Кембриджские решают совершить революцию в Букингемском дворце. То есть у них цель – ребрендинг. Более того, сообщают, что супруги хотят, чтобы их знали и называли просто – Уилл и Кейт.

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кроме того, пара хочет избегать поклонов и реверансов на публике в попытке дистанцироваться от "важных традиций" монархии. Это значит, что гостям не нужно было бы больше делать такие величественные приветствия.

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Они хотят отказаться от поклонов и реверансов на публике, быть более доступными, менее формальными и менее навязчивыми, разорвать связи со многими традициями и сосредоточиться на современной монархии, – отметил источник The Mirror.

Толчком к такому решению стал якобы недавний тур герцогов по странам Карибского бассейна. Тогда жители Ямайки требовали у королевской семьи немедленно материально компенсировать столетие рабства. Большинство же богатств Букингемского дворца, по словам жителей Карибов, это результаты тяжелого труда рабов на протяжении веков.

Таким образом, Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют стать еще ближе к обществу и изменить мнения об устоявшихся королевских традициях.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей – Джорджа, Шарлотту, которой исполнилось семь лет, и Луи. Эта семья сейчас считается самой любимой у британцев.

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Герцоги Кембриджские с детьми / Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям активно поддерживают Украину. Раньше герцоги Кембриджские посетили Украинский культурный центр в Лондоне, занимающийся сбором материальной помощи Украине.

Впоследствии они лично пообщались с волонтерами, чтобы узнать, какая помощь нужна Украине.