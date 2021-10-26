Бузова оконфузилась на чемпионате мира по боксу: "Учите английский, а не стрип-пластику" (видео)

Ольгу Бузову раскритиковали из-за произношения английского / Фото: instagram.com/buzova86
На чемпионате телеведущая исполнила песню "Катюша". Также Бузова спела свою песню "Мало половин" на английском языке. Телеведущую часто критикуют за вокал, но на это раз Ольге Бузовой досталось за английский язык.
Ольга сильно волновалась и в конце выступления перепутала слова. Вместо выражения "From Russia with love (Из России с любовью.)" Бузова сказала "From love with Russia" (Из любви с Россией).
Внимательные подписчики телеведущей не могли не прокомментировать ее оговорку. Некоторые просто обратили внимание на сказанное Бузовой, а другие раскритиковали ее произношение и посоветовали заняться изучением английского языка.
- "From love из Russia? Мне не послышалось?"
- "Никогда не писала комментарии, но здесь просто невыносимо. Учите, Оля, английский язык, а не стрип-пластику, может будет лучше"
- "Мои уши...Бузова, не надо больше ничего говорить на английском"
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