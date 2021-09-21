Собчак подставила Бузову и Катину из Тату, опубликовав их живое пение (видео)

Ксения Собчак поделилась видео, на котором телеведущая и экс-солистка "Тату" поют хит "Я сошла с ума"

Ольга Бузова и Лена Катина перепели хит группы "Тату" / Фото: instagram.com/buzova86, instagram.com/lenakatina

Спонтанное выступление такого неожиданного дуэта состоялось в караоке после презентации очередного проекта, который ведет Ольга Бузова. Лена Катина решила исполнить один из хитов Тату, и к ней присоединилась телеведущая.

Собчак, которая совсем недавно поссорилась с Ольгой из-за интервью с победителями "Евровидения-2021", засняла не самое удачное выступление Бузовой и Катиной и опубликовала это у себя в Telegram.

Новый состав группы "Тату" с Ольгой Бузовой. Где-то сейчас грустно закурил Иван Шаповалов (продюсер группы), – подписала видео Ксения Собчак.

Реклама



К слову, вокальные данные Ольги Бузовой часто критикуют в Сети. Телеведущей не раз советовали перестать петь, но она не обращает внимания на хейт. Бузова сейчас готовит новый альбом и концертное шоу.

Другие новости о телеведущей: