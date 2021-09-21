Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Cтрельба в университете в Перми Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"

Леся vs Ким

Софи Лорен - 87!

"Эмми"-2021

Признание Фагота

Новый парень Адель

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Собчак подставила Бузову и Катину из Тату, опубликовав их живое пение (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
21 сентября, 07:43
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ксения Собчак поделилась видео, на котором телеведущая и экс-солистка "Тату" поют хит "Я сошла с ума"
Ольга Бузова и Лена Катина перепели хит группы "Тату"
Ольга Бузова и Лена Катина перепели хит группы "Тату" / Фото: instagram.com/buzova86, instagram.com/lenakatina

Спонтанное выступление такого неожиданного дуэта состоялось в караоке после презентации очередного проекта, который ведет Ольга Бузова. Лена Катина решила исполнить один из хитов Тату, и к ней присоединилась телеведущая.

Собчак, которая совсем недавно поссорилась с Ольгой из-за интервью с победителями "Евровидения-2021", засняла не самое удачное выступление Бузовой и Катиной и опубликовала это у себя в Telegram.

Новый состав группы "Тату" с Ольгой Бузовой. Где-то сейчас грустно закурил Иван Шаповалов (продюсер группы), – подписала видео Ксения Собчак.

Реклама


К слову, вокальные данные Ольги Бузовой часто критикуют в Сети. Телеведущей не раз советовали перестать петь, но она не обращает внимания на хейт. Бузова сейчас готовит новый альбом и концертное шоу.

Другие новости о телеведущей:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Опрос
Новый кадр со съемок сиквела "Секс в большом городе"
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Все обсуждают
У Наташи Королевой есть двухлетняя дочь!
Ого!
Премьера
Лучшие сериалы по версии "Эмми-2021"
Что посмотреть вечером
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять