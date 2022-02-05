Бывший муж Меган Фокс станет отцом в пятый раз: 36-летняя девушка актера беременна

Брайан Остин Грин и его девушка, танцовщица Шарна Берджесс, станут родителями
Пока бывшая жена актера Меган Фокс планирует свадьбу со своим молодым возлюбленным, Брайан Остин Грин готовится стать отцом.
О том, что избранница звезды сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Шарна Берджесс беременна стало известно после того, как пара поделилась снимками со своего отдыха на Гавайях.
На фото видно, что у 36-летней танцовщицы уже заметно округлился животик. А будущий отец нежно целовал живот возлюбленной.
Для Берджесс ребенок станет первенцем, в том время как для Грина малыш будет пятым ребенком. Как известно, в браке с Меган Фокс у актера родились трое сыновей – Ноа, Бодхи и Джорни.
Также у Грина есть старший сын, который родился во время отношений актера с коллегой по сериалу "Беверли-Хиллз, 90210" Ваннесой Марсил. Сейчас старшему ребенку Кассиусу Лиджу уже 20 лет.
Пока пара не сообщает пол малыша, но осмелимся предположить, что будет мальчик :)
Как известно, Меган Фокс и Брайан Остин Грин воспитывали своих сыновей весьма нестандартным образом и одевали их в платья. Ранее мы писали о том, что не только бывшие супруги, но и многие голливудские звезды переодевают своих наследников в одежду противоположного пола.