Бывший муж Меган Фокс станет отцом в пятый раз: 36-летняя девушка актера беременна

Брайан Остин Грин и его девушка, танцовщица Шарна Берджесс, станут родителями

Пока бывшая жена актера Меган Фокс планирует свадьбу со своим молодым возлюбленным, Брайан Остин Грин готовится стать отцом.

О том, что избранница звезды сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Шарна Берджесс беременна стало известно после того, как пара поделилась снимками со своего отдыха на Гавайях.

Реклама

Фото – instagram.com/teambrianaustin

На фото видно, что у 36-летней танцовщицы уже заметно округлился животик. А будущий отец нежно целовал живот возлюбленной.

Фото – instagram.com/teambrianaustin

Для Берджесс ребенок станет первенцем, в том время как для Грина малыш будет пятым ребенком. Как известно, в браке с Меган Фокс у актера родились трое сыновей – Ноа, Бодхи и Джорни.

Бывший муж Меган на прогулке с сыновьями

Также у Грина есть старший сын, который родился во время отношений актера с коллегой по сериалу "Беверли-Хиллз, 90210" Ваннесой Марсил. Сейчас старшему ребенку Кассиусу Лиджу уже 20 лет.

Реклама

Пока пара не сообщает пол малыша, но осмелимся предположить, что будет мальчик :)

Как известно, Меган Фокс и Брайан Остин Грин воспитывали своих сыновей весьма нестандартным образом и одевали их в платья. Ранее мы писали о том, что не только бывшие супруги, но и многие голливудские звезды переодевают своих наследников в одежду противоположного пола.