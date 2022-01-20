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Это нормально? Дети каких звезд меняют гендер и одеваются, как противоположный пол

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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20 января, 08:05
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Желание сменить пол в 10 лет – это нормально? Пока знаменитости позволяют своим детям быть тем, кем они захотят, мы решили узнать мнение психологов
Знаменитости, дети которых носят одежду противоположного пола
Знаменитости, дети которых носят одежду противоположного пола / Фото: Instagram

Иногда почувствовать себя не в своем теле могут не только взрослые, например, как некоторые мировые звезды, но и дети. Желание стать девочкой, а не мальчиком и наоборот, появляется у детей звездных родителей.

Меган Фокс

Одна из самых сексуальных актрис Голливуда воспитывает троих сыновей – Ноа, Боди и Джорни. Правда, внешне мальчики совсем не похожи на своих сверстников. Меган одевает их в платья и юбки, а также разрешает носить длинные волосы и делать прически.

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Меган Фокс с сыновьями
Меган Фокс с сыновьями

Актриса уверяет, что так ее сыновья захотели сами, а она решила не препятствовать.

Бывший муж Меган на прогулке с сыновьями
Бывший муж Меган на прогулке с сыновьями

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И хотя старший сын Ноа часто сталкивается с буллингом в школе из-за внешнего вида, заставлять сына ходить в одежде для мальчиков Фокс не собирается.

Старшие сыновья Меган Фокс – Ноа и Боди
Старшие сыновья Меган Фокс – Ноа и Боди

Наоми Уоттс

Британская актриса и продюсер Наоми Уотт – тоже мама двоих сыновей. Александр Пит и Сэмюэл Кай родились в браке с американским актером Львом Шрайбером.

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Сыновья Наоми Уоттс
Сыновья Наоми Уоттс

Сейчас Каю 13 лет и он тоже выглядит, как маленькая девочка. У мальчика довольно хрупкое телосложение и белокурые локоны.

Кай предпочитает выглядеть, как девочка
Кай предпочитает выглядеть, как девочка

Актриса часто делится фотографиями сына в социальных сетях, правда, на них многие поклонники не могут понять – это дочь или сын Уоттс.

Кай – младший сын Уоттс и Шрайбера
Кай – младший сын Уоттс и Шрайбера

Шарлиз Терон

Секс-символ голливудского кино Шарлиз Терон, не смотря на многочисленные романы, так и не была замужем. Но все же актриса воспитывает двоих детей, которых она взяла под опеку.

Шарлиз Терон с детьми
Шарлиз Терон с детьми

В 2012 году Терон усыновила мальчика по имени Джексон а в 2015-м – девочку Огаст. Но в апреле 2019-го актриса призналась, что ее сын является трансгендерной девочкой.

Шарлиз Терон на прогулке с сыном
Шарлиз Терон на прогулке с сыном

Шарлиз позволяет мальчику носить женскую одежду и делать прически, а также всячески поддерживает его в решении сменить пол.

Гарлиз позволяет Джексону одеваться как девочке
Гарлиз позволяет Джексону одеваться как девочке

Адель

Поп-дива тоже старается не навязывать своему сыну Анджело, которому сейчас девять лет, пол. Вместе со своим бывшим мужем Саймоном Конекки Адель приняла решение воспитывать сына в гендерно-нейтральном формате.

Однажды во время поездки в Диснейленд исполнительница переодела Анджело в платье Эльзы.

Адель с сыном в Диснейленде
Адель с сыном в Диснейленде

Певица призналась в одном из интервью, что не расстроится, если ее сын примет решение стать женщиной.

Сын Адель носит длинные волосы
Сын Адель носит длинные волосы

Что думают психологи?

Нормально ли то, что звездные родители таким образом подходят к воспитанию своих чад, мы решили узнать у психолога Анны Литвинчук.

Некоторые психологи считают, если мальчики воспитываются как девочки и наоборот, в конечном итоге дети могут почувствовать себя потерянными и растерянными по поводу своей собственной личности. Поэтому по словам Анны, в вопросе воспитания в гендерно-нейтральной среде важно не перегнуть палку и соблюдать баланс.

Цель родителей должна состоять не в том, чтобы стереть пол, а в том, чтобы побудить ребенка преследовать все интересы, карьеру и хобби. Убедившись, что их возможности и выбор не ограничены полом, и как можно лучше подчеркнуть, как не имеет значения гендер в обществе, – говорит психолог.

В том, что ребенок в юном возрасте начинает интересоваться нетипичными гендерными интересами – мальчик играет в куклы или девочка в машинки, нет ничего плохого. Таким образом ребенок может познавать мир вокруг себя и проявлять внутренние качества.

Если девочка хочет скакать по лужам, носится во дворе с палкой, представляя себя рыцарем, это не значит, что она вырастет непонятно кем. Скорее всего, у нее есть задатки лидера. Также абсурдно думать, что из мальчика, любящего помогать маме на кухне или любящего домашних животных, вырастет подкаблучник и бесхребетник. Это значит, что он заботливый сын, а в будущем, вероятнее всего, станет заботливым отцом, – уверяет Анна Литвинчук.

Также мы поинтересовались нормально ли то, что некоторые родители позволяют своим детям переодеваться в наряды противоположного пола, а некоторые даже начинают со своими наследниками гормональную терапию.

В одежде и поведении – нормально, что касательно гормональных препаратов, то исключительно после изучения родителями вопроса с медицинской точки зрения (полного обследования ребенка) – возможно, по прихоти ребёнка (потому что сейчас это временно захотелось) – нет, не нормально. В такой ситуации нужно поговорить с ребенком. Уверен ли ребёнок в том, что это правильный выбор, и почему? Возможно в самом выборе "участвуют" не гормоны, а психологические травмы, это немного не о нейтрально-гендерном воспитании. А ответственность за последствия будут на всех участниках принятого решения, – говорит психолог.

Напомним, что дочь Анджелины Джоли Шайло тоже несколько лет мечтала о смене пола – девочка одевалась как парень и тоже принимала гормональные препараты. Однако, как мы писали ранее, сейчас Шайло снова стала одеваться и выглядеть как девочка.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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