Это нормально? Дети каких звезд меняют гендер и одеваются, как противоположный пол

Желание сменить пол в 10 лет – это нормально? Пока знаменитости позволяют своим детям быть тем, кем они захотят, мы решили узнать мнение психологов

Знаменитости, дети которых носят одежду противоположного пола / Фото: Instagram

Иногда почувствовать себя не в своем теле могут не только взрослые, например, как некоторые мировые звезды, но и дети. Желание стать девочкой, а не мальчиком и наоборот, появляется у детей звездных родителей.

Меган Фокс

Одна из самых сексуальных актрис Голливуда воспитывает троих сыновей – Ноа, Боди и Джорни. Правда, внешне мальчики совсем не похожи на своих сверстников. Меган одевает их в платья и юбки, а также разрешает носить длинные волосы и делать прически.

Реклама

Меган Фокс с сыновьями

Актриса уверяет, что так ее сыновья захотели сами, а она решила не препятствовать.

Бывший муж Меган на прогулке с сыновьями

Реклама

И хотя старший сын Ноа часто сталкивается с буллингом в школе из-за внешнего вида, заставлять сына ходить в одежде для мальчиков Фокс не собирается.

Старшие сыновья Меган Фокс – Ноа и Боди

Наоми Уоттс

Британская актриса и продюсер Наоми Уотт – тоже мама двоих сыновей. Александр Пит и Сэмюэл Кай родились в браке с американским актером Львом Шрайбером.

Реклама

Сыновья Наоми Уоттс

Сейчас Каю 13 лет и он тоже выглядит, как маленькая девочка. У мальчика довольно хрупкое телосложение и белокурые локоны.

Кай предпочитает выглядеть, как девочка

Актриса часто делится фотографиями сына в социальных сетях, правда, на них многие поклонники не могут понять – это дочь или сын Уоттс.

Кай – младший сын Уоттс и Шрайбера

Шарлиз Терон

Секс-символ голливудского кино Шарлиз Терон, не смотря на многочисленные романы, так и не была замужем. Но все же актриса воспитывает двоих детей, которых она взяла под опеку.

Шарлиз Терон с детьми

В 2012 году Терон усыновила мальчика по имени Джексон а в 2015-м – девочку Огаст. Но в апреле 2019-го актриса призналась, что ее сын является трансгендерной девочкой.

Шарлиз Терон на прогулке с сыном

Шарлиз позволяет мальчику носить женскую одежду и делать прически, а также всячески поддерживает его в решении сменить пол.

Гарлиз позволяет Джексону одеваться как девочке

Адель

Поп-дива тоже старается не навязывать своему сыну Анджело, которому сейчас девять лет, пол. Вместе со своим бывшим мужем Саймоном Конекки Адель приняла решение воспитывать сына в гендерно-нейтральном формате.

Однажды во время поездки в Диснейленд исполнительница переодела Анджело в платье Эльзы.

Адель с сыном в Диснейленде

Певица призналась в одном из интервью, что не расстроится, если ее сын примет решение стать женщиной.

Сын Адель носит длинные волосы

Что думают психологи?

Нормально ли то, что звездные родители таким образом подходят к воспитанию своих чад, мы решили узнать у психолога Анны Литвинчук.

Некоторые психологи считают, если мальчики воспитываются как девочки и наоборот, в конечном итоге дети могут почувствовать себя потерянными и растерянными по поводу своей собственной личности. Поэтому по словам Анны, в вопросе воспитания в гендерно-нейтральной среде важно не перегнуть палку и соблюдать баланс.

Цель родителей должна состоять не в том, чтобы стереть пол, а в том, чтобы побудить ребенка преследовать все интересы, карьеру и хобби. Убедившись, что их возможности и выбор не ограничены полом, и как можно лучше подчеркнуть, как не имеет значения гендер в обществе, – говорит психолог.

В том, что ребенок в юном возрасте начинает интересоваться нетипичными гендерными интересами – мальчик играет в куклы или девочка в машинки, нет ничего плохого. Таким образом ребенок может познавать мир вокруг себя и проявлять внутренние качества.

Если девочка хочет скакать по лужам, носится во дворе с палкой, представляя себя рыцарем, это не значит, что она вырастет непонятно кем. Скорее всего, у нее есть задатки лидера. Также абсурдно думать, что из мальчика, любящего помогать маме на кухне или любящего домашних животных, вырастет подкаблучник и бесхребетник. Это значит, что он заботливый сын, а в будущем, вероятнее всего, станет заботливым отцом, – уверяет Анна Литвинчук.

Также мы поинтересовались нормально ли то, что некоторые родители позволяют своим детям переодеваться в наряды противоположного пола, а некоторые даже начинают со своими наследниками гормональную терапию.

В одежде и поведении – нормально, что касательно гормональных препаратов, то исключительно после изучения родителями вопроса с медицинской точки зрения (полного обследования ребенка) – возможно, по прихоти ребёнка (потому что сейчас это временно захотелось) – нет, не нормально. В такой ситуации нужно поговорить с ребенком. Уверен ли ребёнок в том, что это правильный выбор, и почему? Возможно в самом выборе "участвуют" не гормоны, а психологические травмы, это немного не о нейтрально-гендерном воспитании. А ответственность за последствия будут на всех участниках принятого решения, – говорит психолог.

Напомним, что дочь Анджелины Джоли Шайло тоже несколько лет мечтала о смене пола – девочка одевалась как парень и тоже принимала гормональные препараты. Однако, как мы писали ранее, сейчас Шайло снова стала одеваться и выглядеть как девочка.