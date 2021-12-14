Муж Собчак потроллил ее прямо на камеру: "Дура, идиотка" (видео)

Богомолов обматерил Собчак на камеру / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

В коротком ролике можно увидеть супруга Ксении Собчак, который называет ее не самыми приятными словами и ругает за то, что она не пошла на какую-то звездную вечеринку.

К слову, недавно у Ксении потребовали 2 миллиона долларов в качестве компенсации за ДТП с ее участием. Возможно, звезде не до вечеринок?

Реклама

Что значит ты работала?! Вот это, ***, и есть твоя работа! Идиотка, тебя все забудут скоро, дура, если ты не будешь ходить туда! Я посмотрел "сторис", там все были, все. Дура! Ты же потом будешь ныть: "Меня все забыли, меня все забыли, меня никуда не зовут". Тебя в кои-то веки позвали – ты не пошла, идиотка. Быстро завтра ищешь любое светское мероприятие и идешь туда, – отчитал Ксению Собчак муж.

Реклама

Видео с Константином Богомоловым Собчак опубликовала в Instagram-профиле с подписью "Лучший светский коуч ever".

К слову, в соцсетях давно обсуждают, что у Собчак и Богомолова не все гладко, многие даже ждут новости о разводе пары. Но ни Ксения, ни Константин слухи не комментируют. Ведущая только публикует совместные снимки с любимым, вероятно, чтобы доказать всем, что в ее семье все хорошо.

Что известно о личной жизни Собчак

В 2019 году Ксения Собчак развелась со своим бывшим супругом Максимом Виторганом. На тот момент было известно, что у телеведущей роман с Константином Богомоловым. Вскоре они официально заявили, что состоят в отношениях, и сыграли помпезную свадьбу.

Реклама

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке, разослали шуточные пригласительные гостям, а невеста и вовсе удивила всех откровенным танцем в чулках.

Ранее полуобнаженную Ксению Собчак сравнили с Анастасией Волочковой.