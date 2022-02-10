Бывший парень Волочковой, которого разыскивают в Украине, высказался о возвращении балерины к Олегу

Сергей Кузнецов прокомментировал возвращении Волочковой к бывшему / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова не перестает удивлять тем, как стремительно меняются события в ее личной жизни. Только недавно она грустила от расставания с Сергеем, и вот уже помирилась с бывшим Олегом.

Кузнецов, как и все подписчики балерины, уже в курсе любовного примирения Волочковой. Но, как признался Сергей в комментарии StarHit, его такое поведение бывшей возлюбленной никак не волнует.

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Без комментариев. Не общался с ней после расставания и не буду. Этот человек для меня закрыт, – заявил Кузнецов.

Сергей по-прежнему не хочет рассказывать, что же стало причиной его расставания с балериной. Кузнецов уверяет, что не хочет негативно повлиять на жизнь Волочковой.

Мне не хотелось бы обливать грязью Анастасию. У нее и так всего хватает. Единственное хочу сказать, что любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала. Отношений у нас нет и не будет, – заявил в своем комментарии Кузнецов.

Но пока Анастасии хорошо и в объятиях своего уже не бывшего бойфренда Олега. О Сергее на своей странице в Instagram балетная дива старается и не упоминать. А чтобы фанаты не беспокоили ее расспросами и критикой, она закрыла комментарии.

Напомним, что романов в жизни известной балерины было немало и все они были окружены большим количеством сплетен и скандалов.

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