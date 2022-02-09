Олигарх, мотоциклист, банщик: как менялись вкусы на мужчин у Анастасии Волочковой

Новости о новых романах Анастасии Волочковой появляются едва ли не каждый месяц, а иногда и чаще. Не пропустите интересную информацию о личной жизни звезды балета

Любимые мужчины Анастасии Волочковой / Фото: открытые источники

Напомним, на этой неделе стало известно о том, что Анастасия Волочкова вернулась к бывшему. Ввиду того, какой резонанс вызвала новость, мы решили рассказать о других мужчинах балерины, с которыми она в свое время строила отношения.

Главные романы Анастасии Волочковой

Фарух Рузиматов

Анастасия Волочкова называет своей первой любовью своего партнера по "Лебединому озеру" - Фаруха Рузиматова. На тот момент звезде было 19 лет. В интервью артистка признавалась, что была без ума от Фаруха и его пластики. Ее также покорила его благородная красота. Но эти отношения долго не продлились. По словам балерины, в отношения вмешалась ее мать, которой парень совершенно не нравился. Она сделала все, чтобы разлучить пару.

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Анастасия Волочкова и Фарух Рузиматов / Фото: uznayvse

Джим Керри

Для многих информация об этом романе станет настоящим открытием. Но, по словам Анастасии Волочковой в интервью "Осторожно, Собчак!", Джим Керри был в ее жизни. Балерина рассказывала Ксении Собчак, что их знакомство состоялось в 2003 году. Узнав о том, что Волочкова танцевала в балете "Жизель", он взял самолет и из Лос-Анджелеса и прилетел в Москву. По словам балерины, они дружили пять лет, а потом стали встречаться. Но отношения ни к чему не привели, так как артистка не планировала покидать Россию, а Керри – Голливуд.

Анастасия Волочкова и Джим Керри / Фото: popcornnews.ru

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Вячеслав Лейбман

По слухам, бизнесмена Вячеслава Лейбмана Анастасия Волочкова увела у Ксении Собчак. Якобы этот факт и стал яблоком раздора в отношениях двух известных блондинок. Это были краткосрочные отношения, которые позже Волочкова начала по какой-то причине опровергать.

Анастасия Волочкова и Ксения Собчак / Фото: vokrug.tv/

Сулейман Керимов

Отношения с олигархом Сулейманом Керимовым стали для Анастасии знаковыми. Во многих своих интервью артистка называет мужчину главной любовью своей жизни. Их отношения завязались в начале нулевых, но уже в 2003-м они расстались, опять-таки не в последнюю очередь благодаря матери.

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Тогда богатый возлюбленный подарил Анастасии роскошную квартиру в центре Москвы и даже обеспечил охраной. От любимого мужчины балерина забеременела, но не смогла признаться ему в этом. Причиной стали его слова о том, что в случае их расставания он отправит ребенка в другой город к его родственникам. Но обстоятельства сложились так, что Волочкова на втором месяце беременности перенесла выкидыш. Затем они с Керимовым расстались, его же она считает виновным в том, что ее "убрали" из Большого театра, якобы это была его месть.

Анастасия Волочкова и Сулейман Керимов / Фото: открытые источники

Игорь Вдовин

Бизнесмен Игорь Вдовин смог подарить Анастасии Волочковой сказку в виде роскошной свадьбы. Торжество отгремело в 2007 году, а до этого они стали родителями дочки Ариадны. Как оказалось, официальной росписи с доктором юридических наук и предпринимателем Игорем Вдовиным не было. Этот союз распался уже через год после красивой свадьбы. А затем стало известно, что Игорь Вдовин одолжил у балерины огромные суммы денег, из-за чего Волочкова в 2019-м даже сообщала в полицию.

Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин / Фото: открытые источники

Бахтияр Салимов, Чермен Дзотов

Бахтияр Салимов также периодически всплывает в ностальгических интервью или публикациях Волочковой. Он был руководителем компании по нефтяным транспортировкам. Они познакомилась на День святого Валентина во время гастролей. Фанаты артистки не догадывались об этом романе. И лишь когда случилась ссора между ним и Черменом Дзотовым, в Сети узнали об этих отношениях.

Анастасия Волочкова и Бахтияр Салимов / Фото: instagram.com/volochkova_art

Имя Чермена Дзотова вы могли слышать в связи с тем, что он обнародовал эротические фотографии Волочковой. Сам Чермен позже говорил, что его "подставил секс-тренер Алекс Лесли".

Анастасия Волочкова и Чермен Дзотов / Фото: открытые источники

Владимир Снигирев

В жизни балерины был харизматичный мотоциклист Владимир Снигирев. О нем артистка рассказала публике осенью 2021-го. Мужчина был на 7 лет младше Анастасии и очень трепетно к ней относился. По неизвестным причинам, эти отношения также закончились.

Анастасия Волочкова и Владимир Снигирев / скриншот из Инстаграм

Сергей Кузнецов

Роман с Сергеем Кузнецовым скоропалительно начался и точно так же закончился. С мужчиной, банщиком, звезда балета познакомилась на шоу "Давай поженимся". Они успели вместе отметить Новый год и провести незабываемый отпуск на Мальдивах. Но недавно стало известно об их расставании. Причиной разрыва Волочкова назвала лицемерие, предательство и желание пропиариться на их романе со стороны Кузнецова. Сам же Кузнецов сказал, что Анастасия совершила поступки, за которые он ее простить не может.

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов / Фото: instagram.com/volochkova_art

Сейчас же все только и говорят, что Анастасия Волочкова вернулась к бывшему возлюбленному Олегу.

Анастасия Волочкова и Олег / Фото: instagram.com/volochkova_art

То ли еще будет! Мы продолжаем следить за увлекательными перипетиями в жизни Анастасии Волочковой.