Церемония "Грэмми" снова под угрозой срыва из-за коронавируса

Грэмми-2022 снова переносят / Фото: Getty Images

Церемонию награждения опять могут отменить из-за распространения штамма "Омикрон". Новость стала неожиданностью, ведь не так давно были объявлены претенденты на престижную награду "Грэмми-2022".

Провести церемонию "Грэмми-2022" планировалось 31 января.О том, что награждение может не состояться сообщило американское издание Billboard.

Это уже не первый раз, когда организаторы конкурса вынуждены изменить дату проведения торжественной части и награждения победителей.

Напомним, что в прошлом году "Грэмми-2021" также была запланирована на январь, но в связи с карантинными ограничениями из-за коронавируса, дата церемонии перенеслась на 14 марта.

Кроме того, организаторам конкурса пришлось изменить привычное место проведения "Грэмми", чтобы уменьшить количество людей на церемонии.

Когда и в каком формате состоится самая престижная музыкальная премия США в этом году, пока неизвестно. Как сообщают инсайдеры, организаторы конкурса намереваются провести торжество с размахом. По большому счету из-за того, что Академия звукозаписи планирует получить значительную выручку за продажу билетов на шоу.

Ранее мы сообщали о том, что на "Грэмми" в этом году претендует и украинский режиссер Таня Муиньо, которая сняла клип на песню Montero (Call Me By Your Name).