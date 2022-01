Церемонія "Греммі" знову під загрозою зриву через коронавірус

Греммі-2022 знову переносять / Фото: Getty Images

Церемонію нагородження знову можуть скасувати через поширення штаму "Омікрон". Новина стала несподіванкою, адже нещодавно були оголошені претенденти на престижну нагороду "Греммі-2022" .

Провести церемонію "Греммі-2022" планувалося 31 січня. Про те, що нагородження може не відбутися, повідомило американське видання Billboard.

Це вже не вперше, коли організатори конкурсу змушені змінити дату проведення урочистої частини та нагородження переможців.

Нагадаємо, що минулого року "Греммі-2021" також було заплановано на січень, але у зв'язку з карантинними обмеженнями через коронавірус, дата церемонії перенеслася на 14 березня.

Крім того, організаторам конкурсу довелося змінити звичне місце проведення "Греммі", щоб зменшити кількість людей на церемонії.

Коли і в якому форматі відбудеться найпрестижніша музична премія США цього року, наразі невідомо. Як повідомляють інсайдери, організатори конкурсу мають намір провести урочистість із розмахом. За великим рахунком, через те, що Академія звукозапису планує отримати значний виторг за продаж квитків на шоу.

Раніше ми повідомляли про те, що на "Греммі" цього року претендує і український режисер Таня Муіньо , яка зняла кліп на пісню Montero (Call Me By Your Name)