Cестра Спирс намекнула на паранойю и психическую неуравновешенность певицы. Бритни не стала молчать

Джейми Линн Спирс рассказала о сложных отношениях с сестрой / Фото: Getty Images, скриншот

Джейми Линн Спирс сейчас активно занимается продвижением своей книги и активно раздает интервью. Конечно же, без упоминаний знаменитой сестры не обходится.

Джейми Линн Спирс вспомнила, что в детстве ей было страшно из-за некоторых действий Бритни. Однажды певица схватила нож и заперлась с Джейми Линн в одной комнате — почему это произошло, сестра певицы не стала рассказывать. Об этом пишет Daily Mail.

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Я была напугана. Именно в тот момент я настолько боялась сказать что-либо, потому что не хотела никого расстраивать. При этом я понимала, что Бритни сама не чувствует себя в безопасности, – объяснила Джейми Линн.

Джейми Линн Спирс поделилась новыми откровениями о сестре / Фото: Getty Images

Сестра Спирс намекнула, что такие ситуации происходили не один раз. Джейми Линн охарактеризовала поведение сестры как "параноидальное".

Известно, что Бритни Спирс не любит говорить о своих родственниках, но слова сестры она решила прокомментировать. В Twitter она опубликовала несколько заметок. Певица обвинила Джейми Линн в пиаре на ее имени.

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Как сказала моя сестра, это то, что мое поведение вышло из-под контроля. Ее никогда не была рядом со мной 15 лет назад... Так почему она вообще говорит об этом, если она не хочет продать книгу за мой счет

Ранее Бритни Спирс поделилась в Instagram откровенными фото.