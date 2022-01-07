Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко 🎄 Что изменилось с 1 января 💼 Политические прогнозы 2022

Скандал с принцем

Лорак в Украине

Братья Богдановы

Фильмы на праздники

Селфи 1 января

Кого послушать?
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Голая Бритни Спирс показала прелести на фото

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 января, 09:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Американская поп-певица продолжает шокировать поклонников смелыми выходками. В соцсетях знаменитость то и дело публикует откровенный контент
Бритни Спирс позировала голой на фото
Бритни Спирс позировала голой на фото / Фото: instagram.com/britneyspears

В новом году Бритни Спирс продолжает активно вести свою страничку в Instagram. Накануне праздника певица поделилась нежным роликом со своими подросшими сыновьями 16-летним Шоном и 15-летним Джейденом.

Но любит поп-дива и откровенный контент. Так, в своем аккаунте Спирс опубликовала фото, где она совершенно голая позирует на камеру.

Реклама
Скриншот – instagram.com/britneyspears/

Самые интимные участки тела знаменитость прикрыла смайликами в виде цветочков и сердечек.

Свободная женская энергия никогда не чувствовала себя лучше, – написала под обнаженным фото поп-дива.

Скриншот – instagram.com/britneyspears/

Что по этому поводу думают поклонники и поддерживают ли Бритни Спирс, неизвестно. Ведь певица закрыла комментарии к публикациям, поэтому свое мнение им пришлось оставить при себе. Но за несколько часов публикация успела собрать больше 1,5 миллионов лайков.

Бритни и ранее публиковала достаточно откровенные снимки и видео в своем Instagram-аккаунте. Похоже, что таким образом звезда пытается показать свою независимость после освобождения от опеки отца, которая длилась целых 13 лет.

Реклама

Жениха певицы фитнес-инструктора Сэма Асгари такое поведение возлюбленной тоже совсем не смущает. Напомним, что в прошлом году мужчина сделал Бритни предложение и они обручились.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Реакция на звездный кавер
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
1/2
#человек_сего_дня
7 января. Уолтер Шерман Гиффорд. 95 лет назад (1927) состоялся первый трансатлантический телефонный разговор между Нью-Йорком (США) и Лондоном (Великобритания). И это случилось при непосредственном участии нашего героя дня…
На встречу с героем!
Рейтинг
Лучшие актеры мира
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Новогодний mood ​​
Как вам уютный образ Тины Кароль?
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

На самом деле здесь хорошо относятся к украинцам, знают, что мы очень трудолюбивые

Алексей Федосов украинский режиссер в Голливуде
Имидж украинцев в США

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять