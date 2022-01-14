Сестра Спірс натякнула на параною та психічну неврівноваженість співачки. Брітні не стала мовчати

Джеймі Лінн Спірс розповіла про складні стосунки із сестрою / Фото: Getty Images, скріншот

Джеймі Лінн Спірс зараз активно займається просуванням своєї книги та активно роздає інтерв'ю. Звичайно ж, без згадок про знамениту сестру не обходиться.

Джеймі Лінн Спірс згадала, що в дитинстві їй було страшно через деякі дії Брітні. Якось співачка схопила ніж і замкнулася з Джеймі Лін в одній кімнаті — чому це сталося, сестра співачки не розповідала. Про це пише Daily Mail.

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Я була налякана. Саме в той момент я настільки боялася сказати щось, бо не хотіла нікого засмучувати. При цьому я розуміла, що Брітні сама не почувається в безпеці, – пояснила Джеймі Лінн.

Джеймі Лінн Спірс поділилася новими одкровеннями про сестру / Фото: Getty Images

Сестра Спірс натякнула, що такі ситуації відбувалися неодноразово. Джеймі Лінн охарактеризувала поведінку сестри як "параноїдальну".

Відомо, що Брітні Спірс не любить говорити про своїх родичів, але слова сестри вона вирішила прокоментувати. В Twitter вона опублікувала кілька нотаток. Співачка звинуватила Джеймі Лінн у піарі на її імені.

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Як сказала моя сестра, це те, що моя поведінка вийшла з-під контролю. Її ніколи не була поруч зі мною 15 років тому... То чому вона взагалі говорить про це, якщо вона не хоче продати книгу за мій рахунок

Раніше Брітні Спірс поділилася у Instagram відвертими фото.