Чарльз готовится занять престол: королева Елизавета II передала часть обязанностей принцу

Принц Чарльз готовится занять престол вместо королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

За последний год состояние здоровья королевы Елизаветы значительно пошатнулось. Все реже ее можно заметить на публичных мероприятиях.

В этом году впервые за 59 лет Елизавета II пропустила церемонию открытия парламента. На торжественном мероприятии Ее Величество заменил 73-летний сын, принц Чарльз.

Реклама

Ожидалось, что герцог Корнуолльский возьмет на себя обязанность королевы лишь единожды. Но в Букингемском дворце решили пересмотреть должностную инструкцию Ее Величества.

Принц Чарльз возьмет на себя часть обязанностей королевы Елизаветы / Фото: Getty Images

Теперь, передает Express, открытие парламента не будет входить в полномочия королевы Елизаветы. Также сообщается, что принц Чарльз будет совершать международные визиты от имени Ее Величества.

Реклама

Как отметили во дворце, королева по-прежнему будет лично встречать глав других государств, а также остается "главой государства и главой нации".

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Напомним, что из-за своих проблем с мобильностью королева Великобритании пропустила первый день королевский скачек Royal Ascot – одно из своих любимых мероприятий.